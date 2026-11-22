Zabava

Filmovi o Džejmsu Bondu imaju svoje tradicije: martini se mućka, a ne meša, odela su besprekorno skrojena, žene očaravaju, negativci su intrigantni. Nijedna Bondova priča nije kompletna ni bez upečatljive naslovne pesme velike muzičke zvezde — Nensi Sinatra, Širli Bejzi, Pol Makartni & Wings, Madona, Džek Vajt i Adel samo su neki koji su obeležili uvodne špice filmova o agentu 007.

Robert Patinson proglašen je za novog Džejmsa Bonda, a lista od 16 izvođača koje bi vredelo čuti u novoj avanturi već postoji. Ima tu očekivanih imena, ali i predloga zbog kojih bi agent 007 zaigrao regeton.

Prvo latino, pa regeton

Mnoge Bondove pesme oslanjaju se na snažne limene duvače i rogove, a Mark Entoni bi svakoj umeo da podari filmski zvuk. Lin-Manuel Miranda ga je 2024. nazvao „latinoamerički Frenk Sinatra“: „On je naš Sinatra i kada ga čujemo, čujemo i odjek svih nezaboravnih trenutaka iz sopstvenih života.“ Entoni 2027. ima turneju „The Last Dance World Tour“, a na listi se zamišlja snažna dvojezična balada o ljubavi prema osobi koja će vas izdati.

Bed Bani je već osvojio Superbol, a album „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS“ postao je prvi album u potpunosti na španskom koji je osvojio Gremi za album godine. Portorikanska zvezda ima i iskustvo sa ulogom atentatora, zahvaljujući filmu „Bullet Train“, pa se za uvodnu špicu zamišlja mračna, regetonom obojena pesma na španskom.

Bijonse i pitanje raspona

Bijonse, „kraljica“, već zna kako izgleda špijunski svet — igrala je Foksi Kleopatru u „Austin Powers in Goldmember“. Posle Gremija za album godine za „Cowboy Carter“ i dve pesme nominovane za Oskara, mogla bi da donese potpuno novu energiju franšizi: predlog je tema inspirisana Tinom Tarner, sa snažnim vokalom i spojem roka i soula.

Pamti se i nastup tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu, kada je visokim tonovima u klasiku „Volare“ pokazala da joj glas i dalje ima snagu. Raspon od pet oktava bio bi idealan za dramatičnu Bondovu završnicu: orkestar se utišava, napetost raste, a Keri izvodi poslednji, snažni ton balade.

Bondov svet nije zatvoren ni za nova imena, pokazale su Adel i Bili Ajliš. Olivija Din ima raspon i eleganciju za klasičnu Bondovu temu, a britansko poreklo joj ide u prilog.

Lane Del Rej, Sintija Erivo i Dion

Malo koji izvođač deluje prirodnije za Bondovu pesmu od Lane Del Rej, čije široke balade i filmski način pisanja savršeno odgovaraju svetu agenta 007. Otkrila je ranije da je napisala i snimila „24“ za „Spectre“, ali je tu pesmu na kraju izveo Sem Smit. Ove godine približila se Bondovom svetu pesmom „First Light“, temom za video-igru „007 First Light“.

Sintija Erivo je početkom godine izvela pesmu Gladis Najt „Licence to Kill“ iz istoimenog Bonda, na nastupu u Holivud Boulu. Reditelj Denis Vilnev i producenti bi trebalo da obrate pažnju: vokali su elegantni, soulerski i grandiozni, a britansko poreklo i filmski stil čine je prirodnim izborom.

Kanadska pevačica Dion vratila se u javnost nakon zdravstvenih problema, a na listi se vidi kao izvođač velike balade koja bi povezala publiku širom sveta. Iza nje su „My Heart Will Go On“ iz „Titanika“ i „Ashes“ iz „Deadpoola 2“, a raspon od četiri oktave mogao bi da prati intenzitet velikog orkestra.

Lejdi Gaga, Rej, Rozalija, Sijena

Lejdi Gaga zna kako se pravi muzika za film: osvojila je Oskara za „Shallow“ iz „A Star Is Born“, a napisala je i album „Harlequin“, inspirisan njenim likom iz „Joker: Folie à Deux“. Ima i dve nove nominacije za Gremi za pesmu „Runway“ iz „The Devil Wears Prada 2“. Vokalni raspon i iskustvo sa džez standardima tokom rezidencije „Jazz and Piano“ u Las Vegasu bili bi idealna kombinacija za klasičnu Bondovu temu.

Rej, koju je lista proglasila Hitmejkerom godine za 2026, jedna je od najvećih zvezda današnje muzike. Glas ima bezvremenski kvalitet za ljubitelje klasičnih Bondovih pesama, a karakterističan vokal uklopio bi se u složene orkestarske aranžmane.

Nagoveštaj Bondove teme vidi se u pesmama sa četvrtog albuma Rozalije „Lux“, na kojem peva na 13 jezika, uz operne vokale i saradnju sa Bjork. Španska pop zvezda na vrhuncu je sa devet nominacija za Gremi i 13 pesama koje su stigle do prvog mesta, a njen stil doneo bi dramu, intrigu i malo flamenka.

Sijena još nije zvezda kao gotovo sva druga imena na listi, ali se približava tom statusu. Njen glas je glavni razlog zbog kojeg je vide kao potencijalnu Bondovu izvođačicu, a jedna od njenih očiglednih inspiracija, Adel, već je podržala njen vokal. Pesma „Time, You and Me“ sa novog albuma već zvuči kao klasična Bondova tema.

Hari Stajls i Tejlor Svift

Hari Stajls bio bi idealan kandidat da napiše novu temu. Od proboja sa One Direction do solo karijere pokazao je da kombinuje pop i rok uz snažan vokal; za „Love, Simon“ koautor je pesme „Alfie’s Song (Not So Typical Love Song)“, ali se posebno izdvaja „Sign of the Times“ iz 2017.

Ako je za novu Bondovu ulogu izabran glumac A-liste, zašto naslovnu pesmu ne bi izvela muzička zvezda A-liste? Tejlor Svift je već pokazala da želi da piše za filmove — njena aktuelna pesma „I Knew It, I Knew You“ deo je „Toy Story 5“ i već je uključena u promociju za potencijalnu trku za Oskara.

Na kraju, birajte mudro: ako Bond ponovo tresne martini i podigne obrvu, pesma mora da bude dovoljno jaka da se ne izgubi u odjavnoj špici. Ko je vaš pik?