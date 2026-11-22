Zabava

Dragica Radosavljević Cakana, jedna od naših najpoznatijih pevačica, danas živi luksuznim životom i može sebi da priušti šta god poželi. Ali nije oduvek bilo tako — ona je jednom prilikom otkrila koji je bio njen prvi posao.

Bilo je to preko Omladinske zadruge. Sa drugaricom je čistila mokri čvor, iako tada nije imala pojma šta to znači: pitali su ih šta bi čistile, a one nisu znale da je mokri čvor zapravo WC. Posle su prešle na čišćenje gelendera. „Mi smo više blejale nego što smo čistile“, prisetila se kroz smeh, kao da priča o bezazlenom poslu.

Prvi zarađeni novac uložila je u renoviranje porodične kuće. Tada je, kako je ispričala, napravljeno pravo kupatilo. Kasnije, kad je već bila majka, obnovila je i kuću koja je bila oštećena u zemljotresu na Kopaoniku.

Danas ne žali novac kada su garderoba i obuća u pitanju. „Kupila sam nedavno patike u Njujorku i platila sam ih 1.100 dolara“, priznala je pre par godina, pa se odmah zapitala šta joj je to trebalo. Toliko su teške da je bilo pitanje kad će ih obuti — naravno, završile su kod njene unuke.

Cakana inače živi u luksuznoj vili u Sremčici i, kako je istakla za medije, voli da uživa daleko od gradske gužve. Priznaje i da je odlična kuvarica, a najviše vremena provodi u kuhinji — uglavnom vikendom, kada osim glavnog jela sprema i deserte.

U goste joj najčešće dolaze prijatelji koje poznaje godinama, dok su koleginice retke. Kako se navodi, razlog je verovatno udaljenost njenog doma od centra grada.

Iskreno, ovakva priča nam prija više od bilo kog skandala: zvezda koja je počela od mokrog čvora i danas to prepričava sa osmehom, bez trunke nelagode.

Od čišćenja gelendera do vile u Sremčici — ako je neko napravio bolju priču o prvom poslu, nismo je čuli.