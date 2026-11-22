Zabava

Ljiljana Jakšić, glumica koju publika zna po ulozi čistačice Salvete, rodila je ćerku Dariju u 52. godini. O naslednici se brine sama.

Kada je vladala korona, ostala je bez nastupa, pa su ona i ćerka, kako je pričala, jedva sastavljale kraj sa krajem. Pomoć od države je dobila, ali je tada rekla da su postali „socijalni slučajevi“.

– Nisam upućivala apele, bilo je uplaćeno nekih 90 hiljada za prva tri meseca, a onda smo postali socijalni slučajevi, sticajem okolnosti. To ti je kad ti život da limun, a napraviš limunadu – ispričala je tada.

Advokatska kancelarija je, kako je rekla, napravila donaciju za igranje njene predstave o Skadarliji.

Majčinstvo je za nju, po njenim rečima, vrhunska priča života i nije mogla da prihvati da nikada neće imati dete. Sa vantelesnom oplodnjom počela je u 48. godini. Bilo je pet pokušaja, a radila je sve vreme – nije otišla ni na trudničko ni na porodiljsko bolovanje. Prestala je da radi u osmom mesecu.

Bila je, kako je pričala, najsrećnija u tom trenutku: radila je posao koji najviše voli, a ispod srca je raslo nešto što najviše želi. Morala je samo da sašije kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije. Nikome nije palo na pamet da je glumica trudna, svi su mislili da se ugojila.

Profesor Slobodan Radulović, koji je radio vantelesnu oplodnju, zamolio ju je da ode u bolnicu jer je to, po njegovim rečima, najviše rizična trudnoća. Ona je govorila da ništa ne smeta, da može i da peva i da se kreće, a on joj je rekao: „Onda je već kasno, Ljiljana.“

Poslali su je u Narodni front. Tamo je bila u odboru za doček i ispraćaj koleginica porodilja – sređivala je stvari, prenosila im natkasnice posle porođaja i gledala bebe koje se rađaju. Tako je provela dve, možda tri nedelje, do porođaja.

Ako je neko od života umeo da napravi limunadu, to je ona. Samo što ova limunada sad ima ime – Darija.