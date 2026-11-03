Vuk Kostić o intimnim scenama: Nina Janković se ukočila, on bi radije skakao sa zgrade!

Zabava

Vuku Kostiću je snimanje intimnih scena sa Ninom Janković u prvoj sezoni serije „Ubice moga oca“ bilo problematično. Glumac je nedavno, gostujući u emisiji na TV K1, iskreno priznao da mu je tad bilo sve samo ne prijatno, a glavni problem – glumica se „ukočila“. Bukvalno se ukočila! „Ako se jedan glumac ukoči, onda ni drugi ne može da funkcioniše“, objasnio je Vuk, dodajući da mu je „lakše da skoči sa zapaljene zgrade, nego da ima intimne odnose na filmu.“ Zamislite taj nivo drame!

Iskreno, razumemo ga skroz! Nema ništa gore od neprijatnih situacija, a kad ih gleda 300 ljudi na setu, dok ti dišu za vratom, pa još treba da glumiš neku strast – pakao! Vuk kaže da je to kao da „imaš dve daske na samom setu“, što nam je super opis za totalno odsustvo hemije. Cela ekipa bulji u tebe dok pokušavaš da budeš intiman, fokus je samo na vama. Neprijatan osećaj, nema šta!

Međutim, nisu sve ljubavne scene bile horor priča za Vuka. Sa Jovanom Stojiljković je, na sreću, sve išlo glatko. Kostić je za nju imao samo reči hvale, opisujući je kao „fenomenalnu i divno biće, odličnu glumicu“. Prema njegovim rečima, Jovana se potrudila oko akcenta, iako nije iz tih krajeva. „Na lep način smo u filmu ’Vera’, Jovana i ja uspeli da izvedemo ljubavne scene“, priznao je glumac. Znači, može se kad hoće!

U međuvremenu, fanovi „Ubica moga oca“ mogu da odahnu, jer je Vuk potvrdio da će šesta sezona biti „odlična“. A za one koji vole malo nostalgije, stižu super vesti! Planira se i nastavak kultne „Male noćne muzike“ posle 23 godine. Treba da prođu nekoliko stvari na konkursu i naprave dobar scenario. Kako je rekao, okvirno imaju priču o tome kako bi nastavak izgledao, ali moraju sve da posložimo. Baš nas zanima kako će to izgledati i da li će i tu biti „daski“ na setu!