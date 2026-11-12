Vojnov o Ristićevoj „Bubi u uhu”: Ristić se evidentno nije ni potrudio

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Više od pola veka nakon što je predstavom „Buba u uhu” ispisao istoriju jugoslovenskog pozorišta, Ljubiša Ristić je ekranizovao čuveni vodvilj Žorža Fejdoa. Predstava je stekla kultni status, filmska verzija nije. O ostvarenju, njegovim dometima i mestu u Ristićevom opusu piše scenarista i filmski kritičar Dimitrije Vojnov, čiji je tekst objavljen uz dozvolu autora.

Nije snimljena predstava – ovo je film

„Buba u uhu” je Ristićev drugi igrani film, a kada se tome dodaju i televizijske drame koje je radio — uobičajena aktivnost za pozorišne reditelje u Jugoslaviji — on spada u red teatarskih veličina kojima ekran nije stran, ali je ipak zanemarljivo značajan u njihovom opusu.

Njegov prvi film, „Luda kuća”, bio je radikalno izvedena storija o ilegalcima smeštena u okupirani Zagreb — kuriozitet iz istorije naše kinematografije koji više postoji kao bizarna fusnota nego kao deo te istorije, i koji je bio na liniji Ristićevog statusa politički angažovanog provokatora.

„Buba u uhu” je nešto drugo: ekranizacija Fejdoovog vodvilja sa kojim je Ristić ispisao istoriju jugoslovenskog pozorišta i stvorio jednu od najdugovečnijih režija u istoriji svetskog teatra. Vojnov naglašava: „ovo nije snimljena predstava – ovo jeste film”. Zato Ristić možda prvi put u karijeri pravi film sa ozbiljnim ulogom. Nije to blesavo gostovanje velikog pozorišnog autora koji želi da se oproba, nego film po nečemu sa čim je zbilja ispisao istoriju.

Nedostojan ambijent za kapitalni projekat

Otud je Apolonova produkcija, zajednički strimerski poduhvat Pinka i Telekoma namenjen niskobudžetnim produkcijama koje mahom ne idu u bioskop i poslednjih godina služe kao supstitucija bioskopskih filmova koje autori ne daju za režimske festivale, nedostojan ambijent za realizaciju ovog — na neki način kapitalnog — projekta.

Ti niskobudžetni striming filmovi obično ostaju u potpunoj opskurnosti i ne promovišu se; za ovaj film, u trenutku kada Vojnov piše, nema čak ni IMDB stranice. Sličnu Apolonovu produkciju, uz Ristićevu asistenciju, imao je i poslednji film Puriše Đorđevića „Usta puna zemlje” — na drugi način nezadovoljavajući rezultat u odnosu na ime autora i naslov koji adaptira.

Poređenje nije sasvim adekvatno, ali Ristić koji snima ekranizaciju „Bube u uhu” senzacija je, ako ne u ravni, a ono po vrsti, kao povratnički film Lordana Zafranovića: povratak velikog umetnika u svoj kanon. Razlika je u tome što se Ristić time bavi transmedijski, a Zafranović se vraća i kanonskoj formi i kanonskoj temi.

Videografisana celina bez filmske slike

Sam film je, nažalost, neosmišljena, videografisana celina, digitalno snimljena bez pokušaja stvaranja filmske slike, koja u jednom scenografski filmskom ambijentu pokušava da izvede neosmišljenu varijantu nove KPGT postavke.

Fejdo, koji nije prvi put na filmu, nudi ponešto što bi bilo okosnica priče da je Ristić malo pažljivije ispratio ovaj vodvilj. Ovako, ako izuzmemo uvodnih osam minuta u tržnom centru Galerija koji najviše podsećaju na reklamu — a i ta reklama više liči na film od svega što usledi — ostatak je gomilanje pozorišnih inscenacija po prigodnim ambijentima, tako da se ni osnovna zabuna komada ne razaznaje jasno.

Fejdo: reditelji mu se vraćaju, malo ko ga savlada

Fejdo je dramski pisac koji je ne samo dočekao pronalazak filma, već je 26 godina poživeo uporedo sa kinematografijom, i do svoje smrti 1921. dočekao i da mu neki komadi budu ekranizovani. Do danas je puno puta ekranizovan: prvu, nemu ekranizaciju komada „L’Puce a l’oreille”, po kom je nastala Ristićeva predstava, potpisao je Marsel Simon, a pisac ju je i doživeo, davne 1914.

Potom je bilo bezbroj televizijskih verzija, u formi televizijskog filma ili snimka predstave — francuska televizija ima i jednu snimljenu verziju sa Belmondom — a bioskopski značaj postigla je ona sa Reksom Harisonom iz 1968, koja ipak nije upamćena kao značajno ostvarenje.

Iskustvo Harisonovog filma govori da je Fejdo, s jedne strane, pisac kome se filmski i televizijski reditelji često okreću, ali ga je mali broj njih uspešno savladao. Vodvilj kao forma, kao pozorišni žanr vrata koja se neprekidno otvaraju i zalupe, deluje filmično, ali se u izvedbi ispostavlja da je i na sceni i na ekranu veoma zahtevan.

U tom pogledu Ristić, kome film nije primarno interesovanje, nije podbacio samom činjenicom da po ovom komadu nije snimio nešto dobro — malo ko jeste. Sistemski su možda najdalje otišli vajmarski asovi prebegli u Holivud, Ernst Lubič i Bili Vajlder, koji u početku karijere nisu izbegavali pozorišne tekstove kao osnov, mahom komade iz građanskog repertoarskog teatra.

Nije se ni potrudio

Vojnov je jasan: podbacio je Ristić što se „evidentno nije ni potrudio”, što u ovome stavljenom na ekran nema ni traga nekog postupka, makar i pogrešnog, kakvog je onomad ipak bilo u „Ludoj kući”.

Kod Puriše Đorđevića ipak nije bilo tako: uprkos rediteljevoj poodmakloj starosti, određeni trud i postupak su bili evidentni. U ovom filmu, piše Vojnov, deluje da je Ristić naprosto iskoristio jedno od svojih najuspešnijih dela da se naplati sa Telekomove kase i isporuči nešto za šta niko nikada neće ni čuti.

Ali preveliki je on umetnik, kao što je i „Buba u uhu” previše važan naslov u istoriji naše dramske umetnosti, da poštovaoci istorije koju je ovaj veliki stvaralac lično ispisao ne izađu na uviđaj i ne uvere se da je ona ovde samo zloupotrebljena — i ništa više od toga.