Džon Sevidž: kad sam prvi put bio u Novom Sadu, pomislio sam da ću se preseliti tamo

Zabava

Kada sam prvi put bio u Novom Sadu, stvarno sam pomislio: 'Preseliću se tamo', rekao je holivudski glumac Džon Sevidž, koji je u razgovoru pričao o Srbiji i filmu, ali i o politici u svojoj zemlji.

Sevidž je rođen na Long Ajlendu, a krajem avgusta proslavio je 77. rođendan u Herceg Novom. Tamo je, u okviru 39. Montenegro film festivala, održao razgovor i predstavio knjigu "Savage Life and Art", koju je o njemu priredio Nemanja Sarač. Iza sebe ima dvestotinak naslova, na velikom platnu debitovao je 1969, a u karijeri su se ređali kultni filmovi poput "Lovca na jelene", "Kose", "Marijinih ljubavnika", "Salvadora", "Uradi pravu stvar" i "Poslednje mere". Radio je s Milošem Formanom, Majklom Ćiminom, Oliverom Stounom, Fransisom Fordom Kopolom i Andrejom Končalovskim, igrao je i u pozorištu i dobio brojna priznanja. Poslednjih godina čest je gost Srbije, a igrao je i u domaćim filmovima "Bićemo prvaci sveta" Darka Bajića i "Povratak" Predraga Jakšića.

Novi Sad, Jadran i cela Srbija

O Novom Sadu kaže da je prelep grad, a Srbija, bar tamo gde je bio, takođe. Oduševio ga je i Jadran, a posebno Herceg Novi, njegova kultura, nasleđe, stare zgrade i kamenje.

U Srbiji je, kako se seća, boravio u Beogradu, Novom Sadu, Somboru i Vrnjačkoj Banji i svaki dolazak mu je ostao urezan u sećanje. Ne samo da je stalno dolazio, već je tu i snimio film zasnovan na srpskoj priči. S glumcima i glumicama s kojima je tada radio i dalje je u kontaktu — jedna od njih je Dijeta Bosnijak, koju naziva sjajnom glumicom.

Zašto priče nisu samo zabava

Kao glumcu, glavni zadatak mu je oduvek bio da podeli sebe s publikom. Vodi se time da je u životu neophodno imati vere, a deo te vere može da bude i gledanje filmova. Svestan je i da su neka njegova ostvarenja mnogima "promenila živote".

Smatra da je jedna od najvažnijih stvari danas da se donose priče koje nisu samo zabavne i ne donose veliki novac.

Najbolji način da se nepoznata kultura upozna, dodaje, jeste ako ste "u njoj". Kao primer navodi italijansko venčanje, koje može da traje i po tri dana, i kaže da je i to način da bliže upoznaš sve — ali zna da mnogi mlađi ljudi to sebi ne mogu da dozvole, naročito u Americi, jer život tamo ide neumitno i možeš potpuno da se pogubiš. Jedan od glavnih problema, smatra, je to što ne želimo da uvidimo, prepoznamo i cenimo kulturne razlike.

Medalja časti i "jedan beli čovek"

Kao jedan od većih problema vidi i prisvajanje prava drugih ljudi, umesto da im se oda priznanje. Primer su, kaže, indijanska i afroamerička zajednica u njegovoj zemlji. Umesto da dobiju najviše priznanje koje čovek u Americi može da dobije, Medalju časti, sve je obrnuto, kaže.

Dodaje da je jedan beli čovek odlučio da kaže ne i da je upravo on dobio moć da poništi zasluge svih onih koji su drugačije boje kože. Kaže i da ga to veoma ljuti, kao i mnoge njegove prijatelje.

O ratu, zakonima i klimi

Upitan kako se oseća kao Amerikanac, u trenutku kada je njegova zemlja direktno ili posredno uključena u konflikte širom sveta, Sevidž kaže da je ludo u 21. veku čuti reč rat. Zakoni postoje i zna se šta u njima stoji, ali, kako kaže, neko ko vodi jednu zemlju poručuje da ne mora da se pridržava zakona.

Njegov stav je i da predsednik Donald Tramp nije legalno izabran. Pita se i da li Tramp želi da ima svoj Vrhovni sud, uz opasku da, kako tvrdi, stalno krši zakon. Dodaje i da ne želi da zvuči razjareno i besno, ali da jeste.

Osvrnuo se i na stanje planete. Kaže da je sve što se dešava sa naftom pogubno, da uništava naš svet i da zagađenje izaziva klimatske promene. Razbesni se, priznaje, kada mu neko kaže da to nije ništa strašno ili to je samo priroda. Podseća da sve to traje još od četrdesetih godina prošlog veka i da su mnogi zaboravili na upozorenja doktora o štetnim posledicama upotrebe uglja.

Sve u svemu, čovek koji je obišao pola sveta i radio s najvećima i dalje najradije priča o Novom Sadu, Jadranu i ljudima koje je tamo upoznao. Ako se jednog dana stvarno preseli, imamo samo jednu molbu — da nas pozove na kafu.