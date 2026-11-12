Veljko Ražnatović pokazao kako sinovi provode veče u Titelu

Zabava

Veljko Ražnatović podelio je sa pratiocima još jedan prizor iz porodične svakodnevice. Bokser i njegova supruga Bogdana imaju trojicu sinova – Željka, Krstana i Isaiju – a na novoj objavi se vidi kako njegovi naslednici provode vreme u Titelu.

Dečaci su sedeli jedan pored drugog na krevetu, večerali i zajedno gledali televiziju. Nema tu stilizovanih kadrova ni scene za estetiku – samo večera i TV. Iskreno, baš zato je ovo simpatično: porodične objave bez filtra obično prođu bolje od onih isceniranih.

Ražnatovići inače vreme provode na relaciji Beograd – Titel, gde su pronašli svoj mir i porodičnu oazu daleko od gradske vreve. Umesto užurbanog gradskog života, Veljko i Bogdana opredelili su se za prostrano imanje i spokojno okruženje, u kojem njihovi naslednici odrastaju.

Veljko je jednom prilikom, gostujući u jednom podkastu, govorio o odrastanju svojih sinova, otkrivši koje su osobine nasledili od njega, a koje od supruge Bogdane.

On se, inače, trudi da svaki slobodan trenutak posveti porodici, a objave iz Titela to i pokazuju. Dok se drugi na mrežama takmiče putovanjima i garderobom, glavni događaj ovde je večera pred televizorom.

Ostaje samo pitanje ko bira kanal – tata ili trojica dečaka?