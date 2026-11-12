Dara Bubamara o torbi od 4.000 evra: „Njen suprug je to zaradio pošteno“

Zabava

Dara Bubamara pojavila se na snimanju „Zvezda Granda“, gde je progovorila o aktuelnim temama na estradi. Najviše pažnje privukao je njen komentar o Jeleni Đoković, koja se u pozorištu pojavila sa torbom od 4.000 evra.

Dara u tome ne vidi ništa sporno. „Zašto da ne, njen suprug je to zaradio pošteno“, rekla je pevačica. Po njoj, sve što je pošteno zarađeno treba i da se kupuje i da se nosi. Navela je i sopstveni primer — i ona auto plaća od pošteno zarađenog novca, plaća porez, a ni od koga ništa nije uzela. U pozorište, priznala je, ne ide, i to, kako kaže, nije pohvalno, jer nema vremena.

Na pitanje da li je Draganu Kojiću Kebi čestitala ženidbu sina, Dara je rekla da će mu tek sada čestitati.

Osvrnula se i na izjavu Slavka Banjca da u žiriju ne sede kompetentni članovi. „Nisam to videla, a i baš me briga“, rekla je Dara i poručila da je ona najveća sila jer je narod voli i da je to najvažnije.

Dotakla se i goruće estradske teme — pevanja na plejbek — i usput pomenula koleginicu Seku Aleksić. O njoj nije htela da komentariše: rekla je da ne zna za tu informaciju, da ne prati njen rad i da neće da se meša. Zato je o nastupima bez uživo pevanja imala oštar sud. Pevanje na plejbek je strogo zabranjeno i to je, kako kaže, stvarno kraj sveta, jer ko će u inostranstvu da plati da gleda koncerte na plejbek. Da li je Seka to radila, nije mogla da kaže.

Sve u svemu, Dara je za jedno snimanje stigla da se osvrne na pola estrade — a torbica od 4.000 evra je, po njenom, rešena stvar. Je l' i vama?