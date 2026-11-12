Mili stigao na snimanje „Zvezde Granda“ u kožnoj jakni i beloj rolki

Zabava

Aleksandar Milić Mili stigao je 10. novembra na nastavak snimanja emisije „Zvezde Granda“. Dan je bio kišan i tmuran, ali to mu očigledno nije pokvarilo raspoloženje.

Kao član žirija sa istančanim ukusom za modu i stil, upario je belu rolku sa kožnom jaknom, crnim pantalonama i crnim patikama. Crno na crno plus jedna svetla tačka gore – jesenja klasika koja retko kad omaši, priznaćete.

Pošto je vreme bilo tmurno, medije je zanimalo kako takvi uslovi utiču na raspoloženje članova žirija.

– Fantastično, čak sam i boju dobio. Sivu – našalio se Mili.

I to je sve. Bez kukanja na kišu, bez drame, bez komplikovanja. Dok većina nas na prvu ozbiljniju kišu razmišlja da otkaže sve i vrati se pod jorgan, on je odradio snimanje i još izvukao foru na račun vremena.

Kožna jakna, bela rolka, crne patike i osmeh – ko kaže da jesenji izgled mora da bude komplikovan? Ako je suditi po ovom izlasku, ovo je jedna od onih kombinacija koje se lako kopiraju.