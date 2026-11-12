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Mili stigao na snimanje „Zvezde Granda“ u kožnoj jakni i beloj rolki

Mandy Mandopoulos · 12. novembar 2026.

Aleksandar Milić Mili stigao je 10. novembra na nastavak snimanja emisije „Zvezde Granda“. Dan je bio kišan i tmuran, ali to mu očigledno nije pokvarilo raspoloženje.

Kao član žirija sa istančanim ukusom za modu i stil, upario je belu rolku sa kožnom jaknom, crnim pantalonama i crnim patikama. Crno na crno plus jedna svetla tačka gore – jesenja klasika koja retko kad omaši, priznaćete.

Pošto je vreme bilo tmurno, medije je zanimalo kako takvi uslovi utiču na raspoloženje članova žirija.

– Fantastično, čak sam i boju dobio. Sivu – našalio se Mili.

I to je sve. Bez kukanja na kišu, bez drame, bez komplikovanja. Dok većina nas na prvu ozbiljniju kišu razmišlja da otkaže sve i vrati se pod jorgan, on je odradio snimanje i još izvukao foru na račun vremena.

Kožna jakna, bela rolka, crne patike i osmeh – ko kaže da jesenji izgled mora da bude komplikovan? Ako je suditi po ovom izlasku, ovo je jedna od onih kombinacija koje se lako kopiraju.

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.