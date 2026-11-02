Stanija Dobrojević je od krupijea u Americi do luksuza na dve adrese

Zabava

Stanija Dobrojević je opet u centru pažnje, a zašto – nikome nije jasno, šalim se! Naravno da je jasno! Ispričala je kako su njeni studentski dani u Americi bili ključni za sve ono bogatstvo koje danas ima, i to je, budimo iskreni, priča koja apsolutno svima zapada za oko. Priča o njoj i brutalnoj zaradi u Americi, koja je, verovali ili ne, išla i do 50.000 dolara mesečno, momentalno je postala glavna tema među fanovima i onima koji je prate na društvenim mrežama. Naša rijaliti kraljica je, bez ustezanja, podelila kako je uspela da izgradi luksuzan život, vešto balansirajući između zarade preko okeana i života ovde, u Srbiji.

Od studentskog posla do ozbiljnog bogatstva

Nije uvek bilo glamura i crvenih tepiha! Na početku svoje „karijere“, Stanija je tokom studija radila kao krupije, tačnije delilac karata za blekdžek u kazinu u Americi. Iako zvuči kao scena iz filma, upravo je tada, kako sama kaže, napravila totalni preokret u životu i krenula ozbiljno da zarađuje i štedi. Zamislite samo taj osećaj! „Počela sam kao student i zarađivala oko 1.000 dolara dnevno,“ otkrila je Dobrojevićeva. Hiljadarka svaki dan, to je već ozbiljna lova za studenta! Posle samo nekoliko meseci, kada je pogledala stanje na računu, ostala je, kako kaže, u šoku. I mi bismo, verujte nam!

Tada je sebi postavila i jasan cilj – da stigne do 100.000 dolara. A kada je počela da zarađuje po 45.000 do 50.000 mesečno, osećala se, kako to kaže, „na vrhu sveta“. Ko ne bi? Po povratku u Srbiju kupila je stan, auto, a najviše novca je, ističe, trošila na putovanja. Za to, kaže, ne žali. I mi bisjmo, da se ne lažemo!

Pametne investicije i život na dve adrese

Prva nekretnina koju je Stanija pazarila po povratku iz Amerike bila je u Novom Sadu. Međutim, kao što to obično biva, srce ju je vuklo bliže porodici. Zato je donela odluku da taj novosadski stan zameni za mnogo prostraniju nekretninu od 120 kvadrata u Rumi, što joj je omogućilo da bude bliže svojim najmilijima. Ova odluka je posebno obradovala njenu majku, što je Stanija i podelila sa javnošću: „Prvi stan sam imala u Novom Sadu, a majka je bila presrećna kada sam odlučila da kupim stan bliže njima u Rumi. Stan u Novom Sadu sam prodala i sada imam stan od 120 kvadrata. Koliko je koštao, ne bih da pričam, ali to je moj dom.“ Nismo ni sumnjali da nije neka garsonjera!

Ali Srbija nije jedina zemlja gde je Stanija pametno investirala! Veliki deo vremena i dalje provodi u Americi, gde poseduje kuću u Nju Džerziju, a ima i firmu u Majamiju. Nije tajila ni činjenicu da su cene nekretnina u SAD-u paprene, ali ni to je nije zaustavilo: „Tamo su kuće veoma skupe, počinju od 300.000 dolara, pa do nekoliko miliona. Uzimaš kredit koji možeš da otplaćuješ dugi niz godina.“ Znači, nije sve palo sa neba, ipak se radi i uzimaju se krediti – kao i kod običnih smrtnika.

Stanija je u više navrata isticala da je najviše novca trošila na putovanja i da zbog toga ne žali. Ni mi, realno! A odluka da bude bliže porodici donela joj je dodatno zadovoljstvo, jer ipak, porodica je porodica. Fanovi joj u komentarima na društvenim mrežama često pružaju podršku, ali ruku na srce, mnogi joj i te kako zavide na uspehu i svemu što je postigla. Njena priča o zaradi u Americi i mudrim ulaganjima u nekretnine ostaje inspiracija mnogima, dok javnost i dalje sa nestrpljenjem prati svaki njen korak. Šta će sledeće da smisli? Jedva čekamo da vidimo!