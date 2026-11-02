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Pinkova voditeljka Kristina Iglendža slavi tatu uz Krajišnike i 'Barabu'!

Mandy Mandopoulos · 02. novembar 2026.
via Instagram @kristina_iglendza

Kristina Iglendža, novo lice TV Pinka, napravila je pravu feštu u porodičnom domu povodom rođendana svog tate Bože. Juče je na Instagramu objavila preslatku nasmejanu fotku sa oba roditelja i posvetila mu baš emotivne reči, u kojima je ocu poželela sve najlepše.

Kristina je ocu poželela srećan rođendan i nazvala ga primerom časti, karaktera i dostojanstva, uz stiker crvenog srca. Ali, to nije sve! Da proslava bude kompletna i u pravom, autentičnom krajiškom duhu, uz objavu je išla i numera "Baraba" u izvođenju poznatog sastava Žare i Goci. Jao, pa da li ima boljeg izbora pesme za "ljutog Krajišnika" koji drži do časti i dostojanstva? Mislimo da nema! Kakva posveta, pa Kristina je prava ćerka svog oca!

Inače, Kristina Jutarnji program na Pinku vodi sa iskusnim kolegom Predragom Sarapom, a izgleda da su se "kliknuli" odmah, što je zaista super za tako zahtevan format kao što je jutarnji program. Nije ni čudo – oboje su, kako sama kaže, poreklom iz istih krajeva, iz Krajine, pa se savršeno kapiraju i poslovno i privatno. To im, očigledno, pomaže da se uklapaju i temperamentom, što se i te kako vidi na ekranu. Kristina naglašava da treme nije bilo od samog starta i da je saradnja spontana i prirodna.

Kristina je javno govorila i o dogovoru sa Mitrovićima, ističući da je dobila ponudu. Baš nam je drago kad vidimo da se ljudi tako lepo kapiraju, pogotovo na poslu koji je stresan i zahtevan kao jutarnji program. A što se tiče tate Bože, neka mu je srećan rođendan! Šta mislite, da li je "Baraba" postala porodična himna kod Iglendža, ili je to samo specijalna rođendanska poslastica?

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.