Pinkova voditeljka Kristina Iglendža slavi tatu uz Krajišnike i 'Barabu'!

Zabava

Kristina Iglendža, novo lice TV Pinka, napravila je pravu feštu u porodičnom domu povodom rođendana svog tate Bože. Juče je na Instagramu objavila preslatku nasmejanu fotku sa oba roditelja i posvetila mu baš emotivne reči, u kojima je ocu poželela sve najlepše.

Kristina je ocu poželela srećan rođendan i nazvala ga primerom časti, karaktera i dostojanstva, uz stiker crvenog srca. Ali, to nije sve! Da proslava bude kompletna i u pravom, autentičnom krajiškom duhu, uz objavu je išla i numera "Baraba" u izvođenju poznatog sastava Žare i Goci. Jao, pa da li ima boljeg izbora pesme za "ljutog Krajišnika" koji drži do časti i dostojanstva? Mislimo da nema! Kakva posveta, pa Kristina je prava ćerka svog oca!

Inače, Kristina Jutarnji program na Pinku vodi sa iskusnim kolegom Predragom Sarapom, a izgleda da su se "kliknuli" odmah, što je zaista super za tako zahtevan format kao što je jutarnji program. Nije ni čudo – oboje su, kako sama kaže, poreklom iz istih krajeva, iz Krajine, pa se savršeno kapiraju i poslovno i privatno. To im, očigledno, pomaže da se uklapaju i temperamentom, što se i te kako vidi na ekranu. Kristina naglašava da treme nije bilo od samog starta i da je saradnja spontana i prirodna.

Kristina je javno govorila i o dogovoru sa Mitrovićima, ističući da je dobila ponudu. Baš nam je drago kad vidimo da se ljudi tako lepo kapiraju, pogotovo na poslu koji je stresan i zahtevan kao jutarnji program. A što se tiče tate Bože, neka mu je srećan rođendan! Šta mislite, da li je "Baraba" postala porodična himna kod Iglendža, ili je to samo specijalna rođendanska poslastica?