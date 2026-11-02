Mariana Aranđelović: Glumački put od Miloninih početaka do nezavisne umetnice

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Mariana Aranđelović, glumica koju je cela Srbija zavolela kao Milonu, ćerku Radašina u kultnoj seriji „Selo gori, a baba se češlja“, priča o nezaboravnim momentima sa snimanja i lekcijama koje su joj pomogle da izgradi zavidnu karijeru. Od prvih kadrova pa do danas, zadržala je ljubav prema poslu i želju da ostavi trag, bez obzira na sve finansijske prepreke sa kojima se suočava kao samostalna umetnica.

Prvi kadrovi i nezaboravni aplauz

Uloga Milone nije bila samo običan angažman za Marianu, već pravi start njene profesionalne televizijske karijere. Nakon završene Akademije, prvi put je stala pred kamere baš na ovom projektu, a atmosfera na snimanju je, kaže, bila više nego topla i podržavajuća.

„To je svakako bilo moje prvo snimanje u životu nakon Akademije i pamtim ga samo po najlepšim momentima. Mnogo sam naučila. Data mi je šansa da se snađem sa onim što sam već znala sa Akademije, ali i da radim po nekom svom osećaju. Niko me nije forsirao u određenom pravcu. Uvek je vladala veoma prijatna, domaćinska atmosfera, uz posebnu brigu prema nama koji smo bili mlađi“, priseća se glumica.

Taj prvi kadar joj je doneo i jedan poseban trenutak – aplauz od cele ekipe, iniciran od strane Radoša Bajića. Nije ni znala da je to pravilo, ali joj je ostao kao najdraža uspomena.

„Kada se snimi prvi kadar, zaustavi se snimanje i glumac dobije aplauz. Radoš Bajić je tada zaustavio snimanje i ja sam dobila aplauz. Mnogo mu hvala na tome. Nisam ni znala da je to pravilo, a taj trenutak mi je ostao omiljen. I danas volim kada se završi snimanje ili kada neki kolega završi svoju ulogu, pa svi aplaudiramo. Lepo je kada se sve zaustavi i kada se na taj način nekome oda priznanje.“ Prava ljudska stvar, zar ne?

Ljiljana Stjepanović i drugi uzori

Tokom snimanja serije „Selo gori, a baba se češlja“, Mariana je imala priliku da glumi sa pravim legendama. Njene roditelje su tumačili Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović, a supruga Fuad Tabučić. Posebno toplo govori o saradnji sa Ljiljanom Stjepanović, čija je toplina, kako kaže, prelazila sa ekrana u stvarni život.

„Teta Ljilja Stjepanović je osoba kod koje se gotovo ne oseća gde prestaje lik majke, a gde počinje ona sama. Takva je osoba i takva je bila prema svima. Požrtvovana je, prisutna, puna ljubavi i srdačnosti. U kadru je uvek tu za tebe. Predivna je osoba i drago mi je što sam imala priliku da je upoznam i radim sa njom.“

Upoznala je i Nadu Blam, koja je za nju imala posebno mesto zbog ljubavi prema sinhronizaciji crtanih filmova, i Dragana Nikolića, čije je ponašanje prema ljudima posmatrala i učila. Tokom deset godina snimanja, radila je i sa glumcima koji više nisu među nama, poput Milorada Mandića Mande i Mirka Babića. Pamti ih sa ljubavlju i zahvalnošću na svemu što su joj ostavili. Ističe da se od takvih ljudi najviše uči posmatranjem. Imala je čast i da igra sa pokojnom Radmilom Živković u predstavi „Bunar“.

Milona je i dalje tu, ali karijera ide dalje

Iako je odigrala brojne uloge na televiziji, filmu, u pozorištu, bavila se sinhronizacijom crtanih filmova i stand-up komedijom, publiku je i dalje prepoznaje kao Milonu. I to joj je, priznaje, drago.

„Drago mi je što je serija toliko gledana. Ljudi me prihvataju i zbog te uloge. S jedne strane, to jeste gluma i možda pomislimo da to nisam ja, ali u velikoj meri jesam. Svi mi pravimo likove od sebe samih, samo što oni na ekranu imaju malo veći dijapazon. Možemo da budemo i dobri i loši, jer svi mi u sebi imamo različite strane.“

Nije se vezivala za jedan žanr niti se plašila transformacija, što je dovelo do širokog spektra uloga, od onih u porodičnim pričama do likova koji su potpuno suprotni društvenim normama. Očigledno, prava glumica za sve zadatke!

Trag za buduće generacije

Pored glume, Mariana posvećuje posebnu pažnju radu sa decom i mladima. Organizuje radionice i trudi se da umetnost približi svima, posebno onima koji nemaju mnogo prilika da se sa njom susretnu. Njena želja je da ostavi pozitivan trag kroz doprinos kulturi i da deca ponovo dobiju kvalitetan kulturni sadržaj. U eri rijalitija i brzih trendova, glumičino zalaganje za prave vrednosti je baš ono što nam treba.

Šta vi kažete, da li bi trebalo više da cenimo ovakve glumce koji grade karijeru na iskrenosti i posvećenosti?