Ena Popov proslavila 40. rođendan kao kraljica: Nema šta da se krije, samo da se slavi!

Zabava

Ena Popov, ime koje nam je poznato još od prve sezone „Velikog brata“ 2006. godine, kada je zakoračila u svet poznatih, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Šarmantna voditeljka, koja je nedavno iznenadila sve promenom televizijske kuće, prelaskom sa RTV-a na K1, pokazala je da je spremna na izazove, ali i da život, a posebno rođendane, treba slaviti punim plućima. Iako je priznala da joj je bilo teško da napusti firmu gde je provela devet godina i gde joj je sve bilo poznato, njen jubilarni 40. rođendan proslavljen je velikom žurkom.

Žurka za pamćenje: Ena ne krije godine, nego ih slavi!

Dok mnoge dame iz javnog života kriju krštenicu, Ena Popov je četrdeseti rođendan proslavila velikom žurkom. Organizovala je žurku za pamćenje, punu porodice i prijatelja, a sve utiske, uz pregršt fotki, ekskluzivno je podelila za jedan poznati magazin.

Ena je otkrila da joj je jedino bilo važno da gosti budu veseli i dobro raspoloženi, i da su to bili glavni kriterijumi dok je planirala proslavu. Za lokaciju nije bilo dileme – samo jedno mesto je dolazilo u obzir, čuveni Baron Castel. Napravila je spisak sa čak 80 zvanica, a zatim je sve prepustila u ruke Mladena Milivojevića Barona. Rekla je da je bila potpuno bezbrižna do poslednjeg dana, znajući da je sve u najboljim rukama. Kad god bismo mi mogli da se opustimo kao Ena i da neko drugi reši sve za nas, gde bi nam kraj bio, zar ne?

Što se tiče muzičkog programa, Ena je istakla da je posebno zahvalna Aleksandri Dabić na maestralnom pevanju, uz koju su bili Aleksej Sivč i Androgen bend. To je, po njenim rečima, dobitna kombinacija koju ne namerava da menja. Ma, bitno da se đuska!

Crvena haljina u minut do dvanaest: Kome to može?

Kada je reč o autfitu, Ena je za ovu posebnu priliku izabrala prelepu crvenu haljinu, savršeno uklopljenu u temu zabave. Ali, ono što nas je totalno oduševilo jeste njena opuštenost! Verovali ili ne, haljinu je preuzela samo dva sata pre početka proslave i obukla je prvi put dok se spremala. Dok bi većina nas bila na ivici nervnog sloma zbog stajlinga, Ena je bila totalno smirena. „Uopšte nisam bila opterećena izborom toalete. Znala sam da mora biti crvena, jer je to bila tema zabave, i da će sve biti u redu. A i da nije, snašla bih se nekako. Uvek se snađem,“ izjavila je. To je ta energija – kad znaš da si car i da ćeš se uvek snaći, makar i u poslednjem trenutku!

Ćerkice i muž kao iznenađenje: Sijaj i dalje, Ena!

Ipak, srce joj je najviše zagrejalo iznenađenje koje su joj priredile ćerke Rija i Mila, u dogovoru sa tatom Nenadom. One su bile zadužene za tortu, ali su joj napravile i divne čestitke, uz par poklona koje su joj zajedno uručile. Ena je priznala da ju je posebno dirnulo što su joj svi od srca poželeli da i dalje bude nasmejana i vedra, a na mnogim čestitkama je pisalo jedno te isto: „Nastavi da sijaš!“.

„Saznanje da me percipiraju kao nešto svetlo i radosno za mene je najveće postignuće, srećna sam ako ostavljam takav utisak na okolinu,“ iskreno je rekla Ena. U ponoć je suprug Nenad podelio dugu listu želja za nju, ali je suština svih želja, kako njegovih, tako i ćerkica, ista – ljubav, nežnost, toplina, zajedništvo i lepota života. Slažemo se, ništa lepše od toga!

Od rijalitija do kuhinje: Ena, carica za sve!

Iako je Ena godinama jedno od najpoznatijih televizijskih lica, svoj privatni život je oduvek nastojala da sačuva daleko od očiju javnosti. Zato svaka njena zajednička fotografija sa suprugom, koji se retko eksponira, izazove lavinu interesovanja. Muž Ene Popov našao se u centru pažnje zahvaljujući opuštenom prizoru sa letovanja. Ali, Ena nije samo voditeljka i supruga, ona je i vrsna domaćica i kuvarica! Njenim ukućanima nikada ne fali domaće hrane, a kad god joj obaveze dozvole, zasuče rukave i uživa u kuhinji. Naravno, njene mezimice Rija i Mila obožavaju sve što mama spremi, ali postoji jedan poseban recept koji sa nestrpljenjem uvek čekaju. Zamisli ti to, Ena nije samo zvezda, nego i majstorica za šerpe i lonce! Da li i tvoja mama ima tajni recept koji svi obožavate?