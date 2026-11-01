Voja Nedeljković tražio astronomsku cifru od Saše Popovića: Njegov odgovor je hit!

Zabava

Voja Nedeljković, naširoko poznat kao jedan od najautentičnijih voditelja „Zvezda Granda“, uvek je voleo da se našali prilikom pregovora o honoraru. Jednom prilikom, prisetio se višegodišnje saradnje sa Sašom Popovićem i otkrio kako je tražio nerealno visoku cifru za svoj angažman, čisto iz zabave.

„Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru“, objasnio je Voja kako je to izgledalo. Upitao je Popovića da li želi da mu kaže sumu na mesečnom nivou ili za celu sezonu, na šta je Popović odgovorio da mu prvo kaže za mesec dana.

Reakcija Saše Popovića bila je, naravno, munjevita i duhovita. „On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: Dobro, i koje oko mi daješ?“, prepričao je Voja, dodavši da ih je uvek iznenađivala brzina Popovićevog verbalnog odgovora. Njegov odgovor se, kako kaže, zalepio na Vojin tako brzo, „kao da nas je neko prilepio u montaži“.

Na Vojinu priču nadovezala se i voditeljka Dragana Katić, koja je podelila svoje iskustvo pregovaranja sa Popovićem, ali za emisiju „Nikad nije kasno“. Ona je bila daleko realnija sa zahtevom za povišicu plate. „Ja kažem: Salence mogli bi malo da promenimo ugovor i platu, ja mu iskreno kažem da mi je malo. On me pita koliko bi ja htela, a ja mu kažem zaista realnu cifru, ne ovo kao Voja što se šalio nego zaista realno, normalno...“.

Međutim, Popović je i za nju imao specifičan „caka“ – pred početak svake sezone pitao bi je za godine. „Neverovatno, dokle god sam potpisivala ugovore on me je to pitao. I ja mu kažem koliko imam, a on onako opsuje i kaže: Pa znaš šta, od tebe su samo stariji Dunja Lango i Mića Orlović, ne znam da li mi se isplati da ja uopšte u tebe ulažem više, matora si bre Draganče.“

Eto, niko nije imun na Popovićev britak jezik, čak ni dugogodišnji saradnici! Šta mislite, da li je Popović najbolji u pregovorima?