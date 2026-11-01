Ksenija Mijatović okrenula leđa estradi i preselila se na drugi kraj sveta: Njene reči o hrabrosti su hit!

Zabava

Sećaš se Ksenije Mijatović? Žena koja je žarila i palila scenom krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, da bi nas sve iznenadila odlukom da se povuče sa muzičke scene. U jeku popularnosti, Ksenija se posvetila nečemu drugačijem. Ne, nije nestala, samo je pronašla drugu veliku ljubav – psihologiju.

Od „Ljubav je u meni“ do „Zbogom, estrado!“

Ksenija je u devedesetima bila mega popularna. Samo se seti 1994. godine i Budvanskog festivala, kad je sa pesmom „Ljubav je u meni“ osvojila publiku. Posle toga, nizala je hit za hitom: „Zauvek“, „Ovde mesta nema“, „Miris tuge“, „Prokleti ponedeljak“, „Znači“… Svaka pesma priča za sebe i podseća nas na jedno posebno vreme srpske pop scene. Ali, kako je rekla, muzički trendovi joj se više nisu dopadali, pa je pre više od petnaest godina donela odluku koja je mnoge ostavila bez teksta – povukla se. Posvetila se psihologiji, koja ju je oduvek zanimala.

Hrabrost i magija džakarande

Nismo ni znali koliko nas mudrosti čeka od Ksenije! Nedavno se javila sa drugog kraja sveta, stojeći ispod neke predivne džakarande, i podelila sa nama misli koje su nas, iskreno, naterale da se zamislimo. „Danas sam stala ispod ove predivne džakarande i pomislila koliko je život lep“, započela je Ksenija, dodajući kako je previše vremena provodila razmišljajući o prošlosti, umesto o svemu što tek može da dođe. Ko od nas nije premotavao isti film u glavi sto puta, nadajući se da će nešto da promeni, a zna da neće? Ksenija se tu skroz pronašla, shvativši da ne može da menja ono što je bilo, ali može mnogo toga da uradi sa onim što je ispred nje.

Njena poruka je jasna: za dobar život je potrebna hrabrost, i to ona velika, pa čak i „pomalo luda“. Jer, kako kaže, da je čekala da bude potpuno sigurna, da se sve kockice slože i da nestane svaki razlog za strah, verovatno se nikada ne bi pomerila sa mesta. I tu leži ključ – sreća nije nagrada za sve što smo izdržali, niti neko konačno odredište. Ona je, kako Ksenija veruje, mnogo više u odlukama koje donosimo. „Često teškim, neprijatnim, onim zbog kojih noćima ne spavamo i pitamo se da li smo normalni (bar ja, ne znam za vas). Ali baš te odluke potpuno promene tok života“, iskrena je Ksenija. I da, složićemo se, ta pitanja su nam svima poznata! Upravo su te odluke, koliko god bile neugodne, one koje nas formiraju i guraju napred.

Novi kontinent, novi izazovi, ista hrabrost

A onda je usledila još jedna vest, koja je potvrdila koliko Ksenija živi po svojim principima. Nedavno je donela još jednu bitnu odluku i preselila se u Australiju! Zamislite to, ostaviti sve i otići na drugi kraj sveta. „Nakon više od dve decenije uspešne karijere ponovo sam odlučila da krenem ispočetka. Nova zemlja, novi kontinent“, podelila je sa pratiocima. To znači ne samo promeniti adresu, već i „ponovo graditi zajednicu, kontakte, ali i poverenje“. To je potez koji zahteva neverovatnu dozu hrabrosti, zar ne? Ostaviti sve poznato i graditi život od nule – to je nešto što bi malo ko od nas smeo da uradi bez puno premišljanja.

„Hrabrost nije odsustvo straha. Plašiš se, nisi siguran, nemaš garanciju da će sve biti dobro, ali ipak doneseš odluku da ideš dalje“, poručila je Ksenija. Nema tu lažnih obećanja, samo čista istina. Kaže nam da nije lako, da joj verujemo, ali da je važno samo znati koji put želiš da slediš. A kad to znaš, onda kreni – „Pa neka bude šta biti mora“. Ova žena nam je baš zadala domaći zadatak da preispitamo svoje strahove i želje, i da se možda, ali samo možda, odvažimo da uradimo nešto totalno ludo. Ko zna, možda nas i mi pronađemo ispod neke egzotične džakarande sa osmehom od uveta do uveta? Šta čekaš ti? Dokle ćeš da premotavaš isti film?