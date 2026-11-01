Veljko i Bogdana prkose vremenu: Porodična idila na imanju u Titelu!

Zabava

Prošle subote ujutru, Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana su sa svojim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom odlučili da pobegnu od gradske gužve i upute se na porodično imanje u Titelu.

Iako je nebo bilo tmurno, a vremenske prilike daleko od idealnih, to im nije smetalo! Mališane su roditelji utoplili kao da idu na ekspediciju na Severni pol – zimske jakne, kape, sve na svom mestu – i spremni za akciju na prostranoj poljani. Pored klinaca, glavna zvezda bio je i porodični pas, s kojim su se Željko, Krstan i Isaija bacili u igru, uživajući u prirodi i svežem vazduhu. Snimci i fotografije sa imanja su dokaz da im provod definitivno nije falio!

Ipak, i najenergičniji klinci se umore. U jednom momentu je najmlađem Isaiji šetnja dosadila, pa ga je tata Veljko, pokazujući čistu očinsku nežnost, lepo stavio na ramena i nastavio dalje s njim. Prava porodična idila, daleko od gradske vreve i svih onih obaveza što nas jure.

Poznato je da Veljko u Titelu ne samo da uživa u porodičnoj idili, već je tamo i razvio pravi biznis – stočarsku farmu! Nije on to tek tako, već je, kako se pisalo, uložio oko 50.000 evra da bi podigao modernu farmu. Danas tamo trčkaraju svinje, prasići (od kojih ima, kažu, odlične prihode), ovce i krave. Ali to nije sve, jer Veljko stalno proširuje imperiju, pa je na imanju izgradio i privatnu ergelu sa mini hipodromom i štale za konje. Neko radi, neko se zabavlja, a Veljko očigledno sve to stigne!

Da sinovi liče na tatu, to je Veljko nedavno i potvrdio u jednom potkastu. Kaže da Željko, Krstan i Isaija odrastaju „super“ na selu i da se trudi da ih uči pravim vrednostima. Ali, priznao je i da je „nagrabusio“ jer su svi „pogan“ na njega! Naravno, pohvalio je i suprugu Bogdanu, istakavši njenu mirnu prirodu. „Ona je onako stvarno duša jedna od žene, a ja sam malo pogan i svi su na mene“, iskreno je rekao Veljko. Izgleda da je dobio svoj tim „malih poganaca“ i da mu neće biti dosadno!