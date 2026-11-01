Jovana Jeremić o otkazima: „Ja sam došla u svoje radno vreme, radim svoj žanr najbolje od svih!“

Zabava

Nakon objave da su raspušteni sve ansamble u Teatru Odeon, što je 150 ljudi ostavilo bez posla, i najavio da će ukupno oko hiljadu ljudi ostati bez angažmana u desetak kompanija koje „još nisu stigle do zelene grane“, medijska scena je, očekivano, ostala u šoku. U objavi je stajalo: „Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja... Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex.“

Međutim, dok mnogi s razlogom brinu za svoju budućnost, voditeljka vikend jutarnjeg programa Jovana Jeremić se, odmah po povratku sa odmora na Kipru, oglasila sa jasnom porukom: ona za svoj angažman na televiziji Pink ne strahuje. A zašto bi, kad ima nepokolebljivo mišljenje o svojoj poziciji na medijskoj sceni?

„Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih“, izjavila je Jovana, i moramo priznati, teško je ne podići obrvu na ovakvu samouverenost. Po njoj, u Srbiji jednostavno ne postoji neko ko bolje od nje radi „infotainment“. Da stvar bude još jasnija, Jovana je objasnila da je ona taj smer „i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila“. Alo, konkurencija, jel’ se čujemo? Jer, prema njenim rečima, „još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira.“

Kaže i da je apsolutni broj jedan po rejtinzima i gledanosti. „I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme“, samouvereno je dodala. Pa dobro, kad rejting kaže, mi ćutimo. Nema tu šta da se doda, osim možda – bravo za samopouzdanje!

Jovana je pojasnila i svoj radni raspored: „Ja sam došla u svoje radno vreme. Moje radno vreme je subotom i nedeljom, nije ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak.“ Dakle, da zaključimo, dok drugi broje dane do vikenda, Jovana samo vikendom radi, a ostatak nedelje… pa, pustimo mašti na volju. Odmor, kaže, uzima samo leti, kada spoji „dva-tri vikenda“. Zna žena šta radi, nema tu šta.