Sloba Radanović raspametio ženu za rođendan! Je li ovo najslađa čestitka ikad?

Zabava

Okay, Jelena Radanović, supruga našeg popularnog pevača Slobe Radanovića, slavila je svoj 41. rođendan u petak, tridesetog oktobra. I, da budemo iskreni, koja žena ne bi volela da joj prva čestitka stigne tačno u ponoć, i to od muža?! E pa, Sloba je pokazao da zna kako se to radi, pa joj je već tada uputio prelepe želje i javno poručio koliko mu znači. Njegova fotka sa Jelenom i kratka, ali ubitično emotivna poruka, raznežile su pratioce po društvenim mrežama brzinom svetlosti, što je, realno, i bilo za očekivati.

Pevač je bio kratak i jasan, ali opet toliko nežan da smo se mi, dok smo čitali, topili od miline: „Srećan rođendan mojoj ljubavi“, napisao je Sloba. Posle te ponoćne bombe ljubavi, nije ni čudo što se Jelenin Instagram profil ceo dan punio čestitkama od fanova i prijatelja, kad je on tako visoko postavio lestvicu i zadao domaći zadatak svim muškarcima. Jel' kapirate sad šta znači pravi gest?!

Inače, njihova ljubavna priča je od starta bila zanimljiva mnogima, pa ne čudi što opet privlači pažnju i o njoj se priča na svakom ćošku. Jelena je, zamislite, pre nego što je upoznala Slobu, bila njegova vatrena obožavateljka, prava pravcata fanatica! Kao iz filmova, bukvalno. Ta veza fan-zvezda je, srećom, prerasla u pravu, ozvaničenu ljubav i brak. Eto, dakle, nada postoji za sve nas, samo pratite svog idola dovoljno uporno!

Sloba je i ranije, u više navrata, pričao o svojoj supruzi i osobinama koje su ga "kupile" i navele da mu srce zaigra, ali je nedavno u jednoj emisiji baš onako, detaljno objasnio šta ga je konkretno privuklo Jeleni i zašto je baš u njoj prepoznao osobu sa kojom želi da gradi zajednički život. Nije tu bilo pogađanja, već čvrsta odluka!

Sloba je rekao da mu se kod nje dopalo to što nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o njemu, već je imala sopstveno, a kad ju je bolje upoznao, shvatio je da je „inteligentna, pa i emotivna“ i „borac“. Sloba, brate, pa ti si je baš detaljno izanalizirao! Ali, iskreno, tako se bira životni saputnik, nema tu samo mi se dopao look i to je to. Mora da se razmišlja, ljudi moji.

Pevač je ovim potezom, ali i rečima, još jednom pokazao koliko je zaljubljen i koliko ceni svoju ženu, a ta ponoćna čestitka je, naravno, odmah postala tema broj jedan po svim društvenim mrežama. Njihova ljubavna priča i dalje kida i fura u punom sjaju, a Slobine reči su nam samo potvrdile da za pravu ljubav, osim fizičke privlačnosti, ipak treba i malo mozga (i borbenosti, naravno!). Zato i kažemo – pravi paket! Da li i ti misliš da je ovo ono, to je to, "kompletan paket"?