Karleuša i Bosanac napravili haos bananom u Pinkovim zvezdama! Amidžić zgrožen

Zabava

Gledaoci "Pinkovih zvezda" su ostali u totalnom šoku tokom najnovije epizode kad je Jelena Karleuša napravila scenu koju niko nije očekivao. Dok je pevačica komentarisala kandidate, Dragan Stojković Bosanac se opušteno dohvatio svoje užine, banane, i počeo da je otvara.

Jelena nije časila časa, već je odmah odreagovala i zatražila od Bosanca da joj da jednu bananu, a on se u svom fazonu nadovezao pitanjem koju će, zreliju ili zeleniju.

Situacija je postala još luđa kad je Bosanac prišao i, bez pardona, nahranio Jelenu bananom. Voditelj Ognjen Amidžić je bio vidno šokiran. Bosanac je pitao i Desingericu da li hoće bananu, a Ognjen je samo rekao da je zgrožen.

A Karleuša? Uvek ima poslednju reč! Nakon što je bila nahranjena, izjavila je: "Pravi muškarci hrane žene, one samo otvore usta." Pa, mi kažemo, to je Jelena u svom elementu – direktna i bez dlake na jeziku! Mada, iskreno, ko bi odbio bananu, posebno kad te neko tako usluži? Šta vi mislite, da li je Bosanac pravi džentlmen ili samo gladan pažnje?