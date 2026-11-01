Milica Todorović: Njen dečko je pravi džek za bakšiš, a evo šta je tražila na rođendanu!

Zabava

Pevač Stefan Denić i njegov Miami bend bili su zaduženi za muziku i ludu atmosferu na proslavi 36. rođendana Milice Todorović, a on je sad izneo sve sočne detalje sa žurke! Kaže da je atmosfera bila odlična, svi su bili veseli, a Milica je bukvalno prštala od energije. Po Stefanovim rečima, „Milica je puna energije, kao da smo bili gosti, a ne da smo bili bend.“ Dodao je da su oni kao bend bili prezadovoljni, a i Milica, kao i gosti, što im je, naravno, najvažnije.

Kad je muzički repertoar u pitanju, Milica je imala jasan plan za početak večeri. Prvo je tražila „strance“, pa im je rekla: „Hajde, svirajte mi malo stranaca dok ne krenu ovi da traže narodnjake.“ Pametno, realno, da se zagreje ekipa pre nego što krenu „narodnjaci“ do daske! Stefan je naglasio da je bilo „svega, stvarno“ od muzike, što znači da niko nije ostao ravnodušan.

Ali, hajde da pričamo o onome što nas sve zanima – bakšišu! Izgleda da je Milica pravi džek kad je davanje napojnica u pitanju. Stefan je potvrdio da je ona dala najveći bakšiš, rekavši da je „ona pravi džek“. Ali nije bila jedina široke ruke! Posebnu pažnju privukao je i Miličin partner, koji inače izbegava javnost kao đavo krst. I on je bio velikodušan sa bakšišem, „ispoštovao je maksimalno“, kako je Stefan istakao. Znači, nije samo Milica široke ruke, nego i njen dečko – svaka čast!

Na slavlju se nakratko pojavio i Miličin sin Bogdan. Bio je na žurki nekih pola sata do sat vremena, a onda ga je odvela žena koja ga čuva.

Stefan je otkrio i rituale benda pre nastupa. On, na primer, pije samo vodu, dok drugi članovi imaju svoje „piće koje ih priprema za nastup“. Kaže da se uvek trude da daju maksimum, bez obzira na to gde nastupaju.

Inače, o Miličinom sadašnjem dečku, sa kojim ima sina Bogdana, ranije se šuškalo da ga je navodno upoznala preko bivšeg verenika. Radi se o Mariu B., koji je uhapšen 13. februara 2025. godine u elitnom beogradskom naselju.

Sve u svemu, čini se da je Milica Todorović stvarno znala kako da napravi rođendansku proslavu za pamćenje. Žurka koja ima sve – brutalnu muziku, energiju do plafona, galantan bakšiš i misterioznog dečka koji se pojavi i „ispoštuje“ bend! Šta bi ti prvo tražio od benda na svojoj rođendanskoj žurki?