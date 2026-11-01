Srđan Predojević otkrio tajnu kasnog braka: Čekao da familija prestane da se nervira!

Zabava

Srđan Predojević priznao je da je na "ludi kamen" stao tek sa 43 godine. Razlog? Pa, prilično iskren i realan, rekli bismo. U šali je rekao da je sačekao da porodica prestane da brine hoće li se on ikada skrasiti! Ajde, Srđane, pa nije valjda da su te toliko pritiskali?

Ceremonija je bila prelepa, rekao je Predojević za domaće medije po povratku iz Pariza. Ipak, nije sve išlo glatko kao na filmu! Deca su, kaže, bila malo nemirna, vrzmala su se oko sveštenika, palila sveće i stavljala krune na glavu. Voditelj je potvrdio da je, srećom, sve prošlo kako treba. Zvuči kao haos, ali roditelji znaju o čemu priča.

Voditelj je u intervjuu za magazin "Story" objasnio da spada u one koji su se oženili "malo kasnije". Odlučio je tek kad su rođaci prestali da brinu. Preporučuje mladima da se venčaju malo kasnije, jer smatra da tada postaju svesniji sebe i drugih. Pa dobro, ima logike!

Šta vi kažete, treba li čekati da se smiri familija ili ipak slušati srce?