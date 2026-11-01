Ksenija Bujišić stavila tačku na sedam godina ljubavi – rastala se još prošle godine!

Zabava

Ok, ekipa, spremite se za dramu koju niko nije očekivao, a desila se odavno! Voditeljka Ksenija Bujišić je stavila tačku na sedam godina dugu vanbračnu zajednicu sa Miljanom Banićevićem, sa kojim ima dvoje dece. I dok su svi mislili da je sve med i mleko, ispostavilo se da je njihova ljubavna priča završena još u maju prošle godine!

Svi znamo koliko Ksenija drži do svoje privatnosti. Nekada jedno od prepoznatljivijih lica na malim ekranima, ona se poslednjih godina gotovo potpuno povukla iz javnosti i TV angažmana. Fokus je preusmerila na porodicu i odgajanje ćerke i sina, a detalje iz intime je uvek brižljivo čuvala podalje od očiju javnosti. Retko smo je i viđali sa partnerom u javnosti, što nam je sad, iskreno, jasnije.

A onda, bum! Izvor blizak nekadašnjem paru progovorio je i otkrio šta se zapravo dešavalo. „Jeste to bila velika ljubav, ali sve se završilo u maju prošle godine,“ navodi izvor. Kaže, najbliži prijatelji i porodica su sve znali, ali su ćutali k'o zaliveni. Spekulacije su krenule tek sada po beogradskim kuloarima, i to kad je Miljan Banićević viđen u društvu drugih žena. A on je, da budemo iskreni, bio poznat po noćnom životu i pre Ksenije, tako da nas ne čudi što je nastavio po starom čim su se razišli.

Prema rečima istog izvora, bivši partneri nakon raskida nisu ostali u kontaktu. Ksenija je, kako navodi izvor, „dalje krenula sama“, posvećena je porodičnim obavezama i sa bivšim partnerom, kako ga je ona sama predstavljala, nema kontakt. Nakon svih ovih navoda, oglasila se i sama voditeljka, kratko i jasno potvrdila da je vanbračna zajednica „završena odavno“. Nije želela da iznosi dodatne detalje, jer, kako kaže, ni tokom trajanja veze nije previše pričala o privatnom životu.

Eto, poštujemo Ksenijinu odluku da drži stvari za sebe, ali priznajte da je ovo bio popriličan šok! Mi se pitamo: da li je bolje da se ovakve stvari saznaju odmah, ili tek kasnije? U svakom slučaju, držimo palčeve za Kseniju!