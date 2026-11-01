Miljana Kulić se vratila u Elitu, a na putu je imala saobraćajku sa majkom i sinom!

Zabava

Miljana Kulić vratila se prošle noći u „Elitu 10“, pošto u ugovoru ima stavku da mora redovno da viđa sina Željka. Međutim, čim je ušla, cimerima je priznala pravu dramu: na putu je doživela saobraćajnu nezgodu, a sa njom su bile i majka Marija i sin Željko.

Vest je, naravno, stigla i do Ivana Marinkovića, Željkovog oca, koji se odmah zabrinuo za dete. Pred ostalim učesnicima je ispričao šta je saznao, pa je odmah potražio Miljanu da čuje detalje. „Pitao sam Miljanu, kakvu je nezgodu imala, saobraćajnu su imale ona i Marija“, ispričao je zabrinuti Ivan.

Čim se Miljana pojavila, Ivan ju je dočekao pitanjem: „Miljana, šta se desilo?“. Ona mu je potvrdila: „Imala sam saobraćajnu nesreću!“. Najvažnije pitanje za Ivana bilo je: „Kako je Željko?“, na šta mu je Miljana, na sreću, otkrila da je „Hvala Bogu, dobro“.

Marija Kulić o Miljaninim „ljubavnim izborima“

Kad smo već kod porodičnih drama, Marija Kulić je nedavno imala šta da kaže o ćerkinim ljubavnim vezama i muškarcima sa kojima je bila. Tvrdi da su pojedini hteli samo da se okoriste o Miljanu. „Naravno da mogu da se umešaju u ljubavne odnose, kada je isključivao sa jedne strane korist, zato su se tako i završile“, rekla je Marija.

„Ja odmah procenim šta taj muškarac želi od moje ćerke, pokazalo se da su svi želeli korist. Zola je gledao novčanu koristi, a skraćeni (Bebica) želeo je da postane poznat i da uzme novac. Miljanu nisu voleli, samo su je gledali kao osobu koja može da zaradi“, objasnila je Marija.

Dodala je: „Ona je na svoju štetu bila diskvalifikovana, a molila je da uđu i njeni partneri.“ Ipak, Marija smatra da je problem i u Miljani. „Nije problem samo u njima, problem je i u njoj, ona ne zna da izabere partnera. Mene duša boli što nije kao ja“, iskrena je bila Marija. Zaključila je da se plaši da je Miljana „izgubila veru u ljubav“ i da „danas nema poverenja u muškarce, posle takvih partnera, i to je najgore. Ona voli da voli, ali nema koga“.

Jao, pa zar se kod Kulićki ikad nešto smiri?