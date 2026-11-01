Sara Jo proslavila rođendan, a svi pričaju o njenoj vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem

Zabava

Pevačica Sara Jovanović proslavila je svoj 33. rođendan, a glavno iznenađenje priredio joj je emotivni partner, Aleksej Bjelogrlić! Ali, iskreno da vam kažemo, izgleda da je nešto drugo bacilo senku na slavljeničku tortu – razlika u godinama između zaljubljenog para!

Sara je rođena 29. oktobra 1993. godine, dok je Aleksej svet ugledao 30. aprila 2000. godine. Da, dobro ste čuli! Razlika je čak sedam godina, ali ako nas pitate, ko bi to rekao? Kad ih vidite zajedno, deluju kao vršnjaci, a niko ne bi rekao da je Sara starija.

Njihova veza je javnosti poznata već četiri meseca, mada su romansu očigledno dugo čuvali samo za sebe. Ipak, sreća se ne može sakriti, a to se baš videlo na proslavi Sarinog rođendana, koja je održana u krugu najbližih prijatelja.

Aleksej se potrudio da iznenađenje bude spektakularno! Usred okupljenog društva, uneo je ogromnu rođendansku tortu na dva sprata, prelepo ukrašenu višnjama i, naravno, upaljenim svećicama. Sara je blistala od sreće u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini dok je zamišljala želju i gasila svećice. Njen glumac nije skidao osmeh sa lica, ponosno je stajao pored svoje drage u crnom odelu i beloj košulji, što je oduševilo sve prisutne u lokalu. Ma, prava romansa, kao iz filmova!

Godine su stvarno samo broj kad se dvoje nađu, zar ne? Bitno je da su srećni i zaljubljeni, a mi im želimo da tako i ostane! Šta vi mislite, da li je razlika u godinama uopšte bitna?