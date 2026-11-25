Zabava

Pevačica Branka Sovrlić i njen suprug Sadik Pašić Paja tokom svoje višedecenijske karijere izgradili su ozbiljno imovinsko carstvo. Iako ulažu u luksuzne objekte širom regiona i vode ugostiteljski biznis, najviše pažnje privlači njihova porodična oaza nedaleko od Sarajeva, kao i stanovi u Beogradu.

Njihova vila „Golubica“ na Ilidži posebno je značajna jer se nalazi pod zvaničnom zaštitom države. Branka je svojevremeno ispričala da u početku nije ni planirala kupovinu ove nekretnine, ali ju je potpuno očaralo zelenilo i cveće oko kuće, pa je nagovorila supruga da je kupe. Podelu poslova su rešili odmah – suprug se posvetio eksterijeru, dok je Branka lično vodila računa o svakom detalju unutrašnjosti.

Branka nije pristalica modernog minimalizma, pa prostorom dominiraju stilski nameštaj, antikviteti i raskošni zlatni detalji. Posebnu atmosferu daje veliki kamin u dnevnoj sobi, dok kolekciju kompletiraju neobični i vredni predmeti koje pevačica godinama donosi sa putovanja.

Eksterijer je dizajniran kao veliki park, okružen bogatim rastinjem i cvećem, sa fontanom, prostorom za druženje i velikim bazenom. Upravo ovde, daleko od estradne gužve, pevačica pronalazi mir i privatnost, a trenutke opuštanja deli i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Pored imanja na Ilidži, Branka poseduje i dva luksuzno opremljena stana u Beogradu. Iako mnogi takve kvadrate koriste za rentiranje, ona je odlučila da ih ne izdaje. Objasnila je da želi sopstveni prostor i boravak u svom stanu kada dolazi u glavni grad, kako ne bi zavisila od iznajmljenog smeštaja.

Jedan od beogradskih stanova krasi prostrani salon sa antikvitetima, stilskim nameštajem i dekoracijama. Zbog ljubavi prema komforu, stan ima dovoljno mesta za garderobu, dok je prostrana terasa uređena kao zelena oaza prepuna biljaka i cveća.

Godinama se navodi da bračni par poseduje kuće i stanove na različitim lokacijama širom Balkana, što je tesno povezano i sa njihovim poslovanjem u ugostiteljstvu. Ipak, tačan broj svih objekata i konačna vrednost imovine nikada nisu zvanično objavljeni.

Hajde budimo iskreni, ko nam ne bi voleo vilu pod zaštitom države i stanove u dva grada za svaki slučaj?