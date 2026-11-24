Zabava

Indira Radić već par godina nema na javnim događajima ni u televizijskim gostovanjima. Na beogradskom aerodromu, gde su je mediji sreli, pevačica je progovorila o razlogu zbog kog se povukla sa scene i o komentarima koji joj stižu sa društvenih mreža.

Komentare na račun izgleda, kako kaže, ne uzima k srcu. Menadžer joj je poslao skrinšot objava sa mreža, a ona se nasmejala. Ljudi verovatno sede iz dosade i pišu, rekla je i dodala da je u tome sazrela i da nikome ne želi ništa loše.

Poručila je i da joj je najvažnije da sačuva zdrav duh. Meni je najvažnije da sačuvam zdrav duh, a da li je 10 kilograma više ili manje, potpuno je nebitno. Uz to je spomenula insulinske rezistencije i dodala da živi svoj život, bori se za svoje zdravlje i za dobar glas, a pritom, kako je rekla, nije spavala uopšte.

Gradsku gužvu i vreli asfalt zamenila je prirodom. Živi na Kosmaju, a ujutru je, kako je ispričala, bude ptičice i tišina — to opisuje kao pravu vazdušnu banju i najbolji lek za mozak. Do aerodroma, kaže, stigne za 45 do 50 minuta i sve je stvar dobre organizacije. Život van Beograda joj savršeno odgovara, a i ljudi su, kako tvrdi, normalniji i prirodniji.

O tome zašto je nema na novogodišnjim snimanjima i u emisijama rekla je da se umorila od scene, dokazivanja, guranja i čekanja na protokole. Internet, YouTube i društvene mreže su joj, kako navodi, dovoljni da sve što ima da kaže saopšti direktno ljudima. Svakome se, uz dužno poštovanje, zahvali na pozivu i smatra da je povlačenje njeno legitimno pravo.

Kazala je i da je zahvalna kosmosu što je dobila signale da bude mirna i da je ne može ništa izbaciti iz stanja nirvane. Nema loše misli, a zanima je da čuje svoj glas, da bude zdrava i da peva svoje pesme koje su, kako kaže, široke, emotivne i teške za izvođenje. Sprema se i za novi projekat.