Glumac Janko Radišić u Poteri: Tragač ga je ipak savladao
Glumac Janko Radišić bio je jedan od takmičara u epizodi kviza Potera koja je emitovana 23. novembra. Iako je pokušao da stigne što dalje, Tragač Milan Bukvić je bio jači i savladao ga je.
Radišić je poznat po ulogama u domaćim projektima kao što su Studenac, Bunar, Klan, Urgentni centar i Odumiranje. Pored glume, on se bavi i muzikom, svira gitaru i nastupa sa svojim bendom. Takođe je preduzetnik i vlasnik radnje za izvođačku umetnost u Čajetini.
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