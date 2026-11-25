Zabava

Glumac Janko Radišić bio je jedan od takmičara u epizodi kviza Potera koja je emitovana 23. novembra. Iako je pokušao da stigne što dalje, Tragač Milan Bukvić je bio jači i savladao ga je.

Radišić je poznat po ulogama u domaćim projektima kao što su Studenac, Bunar, Klan, Urgentni centar i Odumiranje. Pored glume, on se bavi i muzikom, svira gitaru i nastupa sa svojim bendom. Takođe je preduzetnik i vlasnik radnje za izvođačku umetnost u Čajetini.