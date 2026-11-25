Zabava

U petak, 20. novembra, više od 1.000 gostiju okupilo se na velikom HUGO događaju u Ložionici. U fokusu su bili nova kolekcija brenda i posebna kreativna saradnja sa Reljom Popovićem, a među gostima su bili ljubitelji mode, javne ličnosti, influenseri i brojni predstavnici beogradske muzičke i urbane scene.

Centralni deo večeri bila je saradnja HUGO brenda i Relje Popovića, koji je kreirao pet unikatnih pari patika, svakom dajući autentičan lični pečat. Inspiraciju je pronašao u hip-hop kulturi koja je obeležila njegovo odrastanje i oblikovala njegov muzički, ali i modni identitet. Prepoznatljivi simbol Ace of Spades, koji ima posebno mesto i u HUGO kolekciji za jesen/zimu 2026, poslužio je kao kreativna polazna tačka za pet različitih interpretacija — kroz igru boja, detalja i individualnog izraza.

Ložionica te večeri nije bila samo mesto za predstavljanje mode. HUGO je za goste pripremio niz interaktivnih aktivacija i sadržaja kroz koje su mogli izbliza da istraže svet brenda, oprobaju se u različitim izazovima i osvoje zanimljive poklone. Dodatnu pažnju privukla je i ponuda patika iz HUGO kolekcije, koja je modnu priču večeri učinila dostupnijom ljubiteljima brenda.

Za atmosferu i ritam od samog početka bio je zadužen DJ duo koji su činile Sara Jovanović i Lea Davogić, dok je nastup Relje Popovića bio centralni trenutak večeri. Muzika, energija publike i atmosfera koja je iz sata u sat rasla pretvorili su Ložionicu u epicentar beogradskog urbanog dešavanja.

Ovim događajem HUGO je pokazao da moda nije samo pitanje onoga što nosimo, već i načina na koji izražavamo sebe, kulturu kojoj pripadamo i ljude koji nas inspirišu. Kroz susret mode i muzike brend nastavlja da gradi veze sa kreativcima koji pomeraju granice i donose autentičnu energiju savremenoj urbanoj sceni.

HUGO kolekciju za jesen/zimu 2026 možete pronaći u HUGO monobrend radnjama širom regiona, u Fashion&Friends prodavnicama, kao i na sajtu i u mobilnoj aplikaciji Fashion&Friends.