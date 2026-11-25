Zabava

Pevač Deni Boneštaj početkom ove godine postao je otac po šesti put. U razgovoru je iskreno govorio o velikoj porodici, svakodnevnim obavezama i izazovima roditeljstva.

Kada su ga ponovo pitali da li planira još jednu prinovu, kroz smeh je poručio da bi supruga mogla da ga izbaci iz kuće. „Nemoj da mi izazivaš još lepih vesti, ne smem o tome da pričam ove godine, isteraće me žena iz kuće“, rekao je i dodao da ga pitaju svake godine i da očekuju novu bebu na godinu dana, ali da je dosta.

Pevač ne krije da proširenje porodice nikada nisu planirali, ali ističe da život sa toliko dece ima posebnu lepotu. „Mi nikad ne planiramo, ali život sa toliko dece izgleda prelepo“, rekao je, i dodao da deca kad porastu jedne druge čuvaju. Ima četiri sina i dve ćerke.

O svakodnevici kaže da su supruga i on jedno drugom najveća podrška i da je to važno, ali priznaje da je ona mnogo više učestvovala u odgajanju dece nego on. Ko šta stigne, on uradi, ko koje dete povede.

Usledila je i anegdota. Deni je ispričao kako je njegova majka jednom, dok je čuvala unuke, zaboravila dete u prodavnici. Njegov brat ima četvoro dece, a on je tada imao petoro. Majka je otišla u prodavnicu da im kupi grickalice i tako to, povela je jedno, drugo, treće, peto – i jedno je zaboravila. Dete je zaspalo u kolicima i ostalo u prodavnici. Pozvala je komšinica majku i rekla joj da je zaboravila jedno dete, pa se majka vratila.

Velika porodica, kako kaže, donosi i mnogo nereda, ali im to nimalo ne smeta. Garnitura u kući, priča kroz smeh, ide na dubinsko pranje na par dana jer deca razmažu čokolade. Njemu to ne smeta – samo nek su deca živa i zdrava, to je zdravo odrastanje.