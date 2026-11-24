Zabava

Pevač Dragan Krstić Crni stao je na ludi kamen u šestoj deceniji života, 2019. godine, i to u strogoj tajnosti. Kolege godinama govore da se sklanjao od skandala, a godinama unazad gotovo da se nije pojavljivao ni u javnosti.

Njegovo gostovanje u emisiji na Grandu pretvorilo se u pravi spektakl. Zbog jedne provokacije u studiju je nastao potpuni tajac.

Sve je počelo u trenutku kada je voditeljka na njegovoj desnoj ruci spazila prsten, pa ga bez ustručavanja presekla pitanjem. Crni je pokušao da pojasni situaciju, navodeći da u pitanju nije venčani prsten.

„Samo uspomeni, uspomena i ništa drugo, a inače volim srebro, ne volim zlato“, priznao je pevač.

Crni je potom pokazao drugu ruku, na kojoj se nalazila burma. Voditeljka je iskoristila priliku da uputi izvinjenje — i to uz otkrivanje imena njegove supruge, koje javnost do tada nije znala.

Taj potez vidno je zatekao pevača, pa je odmah reagovao pred kamerama.

„I to znaš?“, skočio je iznenađeni Crni.

Inače, Crni se ne pojavljuje previše u javnosti. Kolege ga hvale da je vrlo pristojan i na zemlji, te i sada nastupa na brojnim veseljima.

Sklanjao se od skandala cele karijere, a za spektakl su bila dovoljna dva prstena i jedno pitanje.