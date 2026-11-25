Zabava

Pevačica Teodora Džehverović, koja već godinama važi za jednu od najpopularnijih umetnica na sceni, odlučila je da ne krije koliko naplaćuje reklame na društvenim mrežama. Cena je 500 evra za storiju i 700 evra za objavu na profilu, a cenovnik je poslala sa svog zvaničnog profila, kao odgovor jednom korisniku koji je pitao da li uopšte radi reklame.

„Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra“, napisala je, uz srdačan pozdrav na kraju.

Iz poruke se vidi i da reklamira proizvode koje sama odabere, i to na dve adrese — storiju i profil.

To što je uopšte odgovorila i nije baš uobičajeno. Većina javnih ličnosti izbegava da javno govori o honorarima mimo pevanja, a takve saradnje uglavnom ugovara usmeno ili putem poziva, pa dogovor često ostaje samo na reči.

Značajan deo prihoda ostvaruje upravo kroz digitalne saradnje. Taj model, doduše, nije njen izum: mnoge domaće pevačice pored muzičke karijere zarađuju i kroz druge angažmane, pre svega reklamirajući različite proizvode na mrežama, ukoliko imaju veliki broj pratilaca.

Iako još nema 30 godina, u vlasništvu trenutno ima najmanje dva stana u prestonici, a jednu od luksuznih nekretnina izdaje svojoj koleginici. Vrednost njenih nekretnina dostiže vrtoglave cifre, oko 700.000 evra, iako sama pevačica ističe da joj materijalne stvari nisu na prvom mestu.

Osim gradskih kvadrata, kupila je i staru seosku kuću van grada, u blizini rodnog Kačareva. Objekat je bio u veoma lošem stanju, sa dotrajalim krovom, vlagom i lošom izolacijom, pa je za renoviranje izdvojeno oko 40.000 evra. Kuću postepeno sređuje i priprema za odmor.

Cenovnik je jasan i javan, što na domaćoj sceni baš i nije česta pojava. Pitanje je samo ko će se prvi javiti za fid.