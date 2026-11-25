Zabava

Tina Ivanović karijeru je započela pod umetničkim imenom Lepa Rada, a rođena je kao Radmila.

O tome kako je to ime nastalo, pevačica je jednom prilikom ispričala i detalje razgovora sa Sašom Popovićem. „Istina je da sam karijeru započela kao Lepa Rada, a pravo ime mi je Radmila“, rekla je.

Kada je došlo vreme za prekretnicu u karijeri i objavljivanje prvog albuma za Grand produkciju, u donošenje odluke o novom imenu umešao se i Saša Popović, koji je imao svoju viziju. Predlagao joj je da se zove Mila, skraćenica od Radmila. Na kraju je ostala pri imenu Tina.

„To ime mi leži i srodila sam se sa njim“, izjavila je.

Ime Radmila nekada je bilo izuzetno popularno na ovim prostorima, a njegovo značenje vezuje se za milinu, radost i ljubav. Na pitanje otkud Tina od Radmila, pevačica je odgovorila smehom.

Presudilo je, dakle, ime koje joj je dao Pera Stokanović. Tina je ubrzo postala njen neraskidivi zaštitni znak, ime sa kojim se u potpunosti srodila.

Na domaćoj estradnoj sceni mnoge javne ličnosti prepoznatljive su isključivo po zvučnim pseudonimima, dok njihova stvarna imena godinama ostaju malo poznata publici. Tina Ivanović je jedna od pevačica čiji je identitet na sceni mogao da izgleda potpuno drugačije.

Publika je danas teško može zamisliti pod bilo kojim drugim scenskim imenom.