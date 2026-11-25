Zabava

Plakat za žurku na Jahorini pojavio se na društvenim mrežama i ubrzo postao predmet brojnih šala i komentara. Na istom događaju najavljeni su Nikola Rokvić, Aca Pejović i Željko Joksimović, dok će za DJ pultom, prema plakatu, biti ni manje ni više nego Naomi Kembel.

Da, dobro ste pročitali. Jedna od najpoznatijih manekenki na svetu našla se u društvu trojice domaćih muzičara, i to u ulozi DJ-ice. Sve je predstavljeno sasvim ozbiljno, kao da je reč o najnormalnijoj kombinaciji izvođača koju možete da zamislite za jednu žurku na planini.

Naravno, upravo je taj spoj bio dovoljan da društvene mreže počnu da rade ono što najbolje umeju. Korisnici su se pitali ko je osmislio ovakav koncept, ali i kako je uopšte došlo do toga da Naomi Kembel i Nikola Rokvić dele isti muzički program.

Posebno je zanimljivo što su sva imena na plakatu predstavljena u gotovo istom vizuelnom fazonu, pa čitava stvar deluje još nadrealnije.

Dodatni talas smeha izazvao je i sam Rokvić, koji je podelio isečenu verziju plakata na kojoj su ostali samo on i Naomi Kembel. Zbog načina na koji je fotografija kadrirana, izgledalo je kao da su se njih dvoje zagrlili, što je čitavoj situaciji dalo još komičniji obrt.

Komentari su se samo nizali, a jedan od njih posebno dobro opisuje hijerarhiju koja je, sudeći po plakatu, uspostavljena na ovom događaju: „Naomi Kembel vam je predgrupa, vi se zagrevate dok ne izađe Rokvić junior“.

I zaista, teško je ne zapitati se ko je došao na ideju da napravi ovakav muzički susret. Naomi Kembel kao DJ-ica, Aca Pejović i Željko Joksimović u istom programu, a Nikola Rokvić kao jedan od glavnih aduta večeri. Ako je cilj bio da se napravi događaj o kojem će se pričati, čini se da je već postignut. Možda je, na kraju, dovoljno samo konstatovati da svi živimo u ovom Matriksu.