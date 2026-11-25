Zabava

Pevačica Ivana Selakov podvrgla se 2018. godine vantelesnoj oplodnji i već posle prvog pokušaja ostala je u drugom stanju. O proceduri i trudnoći govorila je otvoreno, kako bi pomogla i ohrabrila druge žene koje se bore za potomstvo, iako je ispočetka od medija krila da je trudna.

Moj Peđa i ja smo zajedno 10 godina, bebu priželjkujemo veoma dugo, ali nam se to nije ostvarilo sve do sada - rekla je ona i objasnila da se na VTO odlučila pre svega zbog svojih godina i činjenice da, kako je navela, nema šta da čeka. Na preporuku poznanika otišla je kod doktorke Goce Ivanović i pridržavala se svih njenih uputstava. Protokol je bio duži i podrazumevao je hormonske injekcije, jednu ili dve svakog dana u tačno određeno vreme, plus još neke hormonske terapije u vidu lekova.

Sa terapijom je počela u novembru, a završila je, kako je tada rekla, mesec dana pre razgovora. Opisala je da proces nije bolan i da nije ništa strašno, samo pomalo dosadan, i priznala da je mislila da je VTO mnogo teži za ženu. Sve je, kako je sama opisala, podnela muški, uz blage nuspojave poput noćnog znojenja i blažih promena raspoloženja.

Njen slučaj trajao je nešto duže nego uobičajeno, od novembra do februara, iz dva razloga. Prvi je što su počeli uoči praznika, kada pevači imaju najviše posla, a drugi hirurška intervencija na materici koju je morala da obavi. U skladu sa okolnostima dobila je adekvatnu terapiju i, kako je rekla, bila krajnje disciplinovana.

Uradila je i prenatalni test iz krvi u kom se vide hromozomi bebe, pa nije morala da radi dabl i tripl test ni amniocentezu. Nakon dobrih rezultata konačno je odahnula i počela istinski da uživa u trudnoći.

Injekcije sama nije mogla da daje. - Nisam se plašila, ali nisam mogla ni sama da ih dajem, tako da je Peđa to preuzeo na sebe - ispričala je pevačica, koja je na svet donela ćerku.

Njen savet svim ženama koje biju bitku za potomstvo jeste da nemaju strah, već da se slobodno upuste u proces vantelesne oplodnje. Krajnji ishod je, kako je rekla, san svake žene - beba. U Srbiji, dodala je, ima vrsnih profesionalaca u toj oblasti, egal sa onima u svetu.