Zabava

Marko Gačić postao je otac po treći put. Njegova partnerka Saška Stričević pre nekoliko dana donela je na svet dečaka, kojem su ponosni roditelji dali ime Milija. Pevač je lepe vesti podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

Uz objavu su otišle i prve fotografije iz porodilišta. Zabeležene su u trenucima kada je Gačić prvi put u naručje uzeo svog naslednika — sa osmehom na licu i pogledom punim ljubavi, nežno je držao sina. Prizori su raznežili njegove pratioce.

Porođaj je protekao dobro. Mali Milija je na rođenju bio težak tri kilograma i dugačak 50 centimetara.

Posebnu emociju objavi dala je pesma Olivera Dragojevića „Ti si meni sve“, čiji su se stihovi savršeno uklopili u ovaj poseban trenutak.

Za Marka je ovo treće dete. Iz prethodnog braka sa pevačicom Gogom Gačić, od koje se nedavno razveo, ima sina i ćerku.

Objava je podeljena na Instagramu.