Zabava

Folk pevačica Seka Aleksić na estradi je već dve i po decenije, pa se o njoj štošta zna. Ono što baš i nije opštepoznato: Seka nije jedina u porodici koja ima talenat za muziku. Ima stariju rođaku, sestru od tetke, koja se takođe profesionalno bavi pevanjem. Da, dobro ste pročitali.

Zove se Ajsela Malkić. Rođena je u Tuzli, a dom joj je u Bosni, gde godinama unazad gradi svoju karijeru, snima pesme i nastupa po regionu. Publika može da je čuje po lokalnim klubovima, a njen muzički pravac fokusiran je na folk repertoar.

Osim muzike, Ajsela je prepoznatljiva i po svom upečatljivom scenskom imidžu — voli da se oblači provokativno i time ističe svoju liniju.

Kad je reč o rodbinskom odnosu, za Seku ima isključivo reči hvale. Svoju naklonost i poštovanje prema sestrinom radu pokazala je i kada je jednom prilikom izjavila za medije kako bi veoma volela da snimi duet sa njom. Duet sestara od tetke zvuči kao nešto što bi scena rado čula.

Seka je, podsetimo, nedavno javno govorila i o suprugu Veljku. „Svom suprugu svakodnevno priređujem sitnice koje on poštuje i voli, svakodnevno želim da se on oseća kao kralj u svom kraljevstvu, a ja kao njegova kraljica“, rekla je. Dodala je da ga najviše voli da obraduje kada ostane sama sa decom, jer on tada misli da će pojesti nešto što je ostalo od juče ili popiti protein, a onda ga kod kuće čekaju tri jela. Kako je ispričala, on je uvek zove ili tako ili „ljubavi“, nikada ne kaže Seka. „Poklon svako može da kupi ali u ovim momentima ti zapravo pokazuješ ljubavi i požrtvovanje“, zaključila je.

Ako se duet jednog dana snimi, prvi ćemo ga pustiti — i pevati uz njega.