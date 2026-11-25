Zabava

Pevačica Anica Milenković godinama je spajana sa svojim estradnim kolegom Nedeljkom Bajićem Bajom, a sada je otvoreno progovorila o njihovom odnosu i priznala kakvo mišljenje ima o njemu. Kako ističe, okruženje je odbijalo da poveruje u realnost, pa je čak i unutar familije postojala anegdota vezana za njih dvoma.

Anegdota: „Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto“

Prema njenim rečima, ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome. Ni njena sestra od tetke nije bila izuzetak — čak je njena svekrva rekla: „Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto“.

Novica Urošević je došao na ideju da snime duet jer su oboje bili njegovi puleni, a kada su se pojavili u „Zamu“, gde su program tada vodili Saša Popović i Zoran Pejić Peja, napravljena je priča iz šale. Razlog je bio jednostavan — njihova duetska pesma zvala se „Svadbe će da bude“.

Baja je imao svoj život, ja svoju vezu

Gostujući u televizijskom formatu „1na1“, folk zvezda je detaljnije rasvetlila okolnosti pod kojima su tada funkcionisali, napominjući da su oboje u tom periodu imali zasebne emotivne partnere. Baja je imao svoj život, ona osmogodišnju vezu, ali su, kako kaže, baš bili dobri. Šalili su se po turnejama jer su svi želeli da ih vide zajedno.

Ona je potom stavila tačku na sva nagađanja o navodnoj ljubavnoj romansi. Bili su dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Priznaje da su bili lep par, ali zaista nisu bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali oni nisu, jer im to nije bilo potrebno — imali su ime. Naše generacije su drugačije razmišljale, objašnjava ona. O njihovim zajedničkim turnejama priča se i dan danas, iako su mnoge kolege išle. Kada njih dvoma negde izađu, to je, kako kaže, neka euforija, a sve joj je to slatko — istina je da nikada nisu bili zajedno.

U Americi je čistila kuće, čuvala stare i vozila kamion

Kako bi obezbedila finansijsku sigurnost i krov nad glavom svojoj deci, Anica se u Americi uhvatila u koštac sa poslovima o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale.

Na pitanje kako gleda na taj period, ističe da su je teška vremena naučila prilagodljivosti i borbenosti. Radila je sve, a kada sada gleda sa ove tačke, ništa joj nije teško palo. U početku se čoveku sve novo čini teško i pita se da li će moći, ali se navikne. Sve je to život, a lepo je naučiti i znati što više stvari, poručila je.

Ono što je javnost posebno zaintrigiralo jesu sami poslovi kojima se tamo bavila — od čišćenja kuća i brige o starima, pa sve do upravljanja teškim teretnim vozilima. Na kamionu je bila zadnje dve i po godine i kaže da je bilo fino, veliko i drugačije. Čovek mora sve da proba i ne treba da se veže samo za jedan posao, jer nikada ne zna šta može da mu se desi. Radila je i čišćenje kuća i čuvala stare ljude, a taj period života joj budi najbolje uspomene jer ju je rad sa tim ljudima mnogo čemu naučio. Nije sramota ništa raditi, zaključila je, a deo o poslovima u Americi ispričala je za „Amidži šou“.