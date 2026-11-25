Zabava

Viki Miljković je otkrila da ona i njena kuma Svetlana Ceca Ražnatović ne uspevaju da se posećuju na dan krsne slave jer obe imaju puno gostiju i obaveza. Pevačica je objasnila da jednostavno ne uspevaju da uklope dolaske: jedne godine je ona kasno stigla kod Cece, a Ceca je ranijih godina dolazila kod nje kada je slavila po tri dana, pa je mogla da dođe i trećeg dana.

Osim odnosa sa kumom, Viki je govorila o velikoj porodičnoj promeni nakon smrti roditelja i brata Vladice. Odlučila je da nastavi tradiciju i preuzme njihovu krsnu slavu, Aranđelovdan.

Ove godine je prvi put u svom domu presekla slavski kolač za Aranđelovdan, koji je obeležila u najužem porodičnom krugu. Od sada će se u njenoj kući slaviti dve slave. Viki je naglasila da je Sveti Nikola slava Tašketove porodice i njihove kuće koju slave tradicionalno, dok je ove godine prvi put preuzela i preslavu svojih roditelja i pokojnog brata.

Dodala je da Aranđelovdan prošle godine nije obeležavan, dok se Sveti Nikola i dalje slavi po tradiciji. S obzirom na to da sada ima dve slave u kući, pevačica je rekla da se priprema.