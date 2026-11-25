Zabava

Sara Reljić je priznala da stoji iza jednog od najvećih hitova na Jutjubu, ali bez ikakvog finansijskog profita. Reč je o dečijoj pesmici koja je prebacila 21 milion pregleda, dok je pevačica za ceo taj uspeh dobila nula dinara.

Sve je počelo pre sedam godina, u situaciji koja zvuči kao pravi haos. Sara je pesmu za jedan Jutjub kanal snimila bukvalno u letu, dok je čekala taksi. Ceo proces je trajao svega 15 minuta. Pošto u tom trenutku nije verovala da će od toga išta zaraditi, nije tražila nikakvu nadoknadu.

„Pesma koju sam otpevala, koja ima 21 milion pregleda, a ja ni centa nisam dobila“, priznala je pevačica, dodajući da je tada jednostavno rekla: „Ljudi, ja ću ovo da vam otpevam“. Iako je tada bila opuštena, sedam godina kasnije priznaje da žali za milionima i zaradom koja bi joj sada dobrodošla.

Kada već pričamo o životnim preokretima, Sara je otkrila i gde je pronašla pravu ljubav. Mir je pronašla u veri, a srodnu dušu, Luku Šulca čiji je otac Nemac, upoznala je na veoma specifičan način. Njihova priča je počela preko jedne internet grupe za proučavanje Biblije, odnosno „Bible study“ grupe.

Samo nam recite, ko od nas ne bi malo „zaplakao“ nad ovim milionima koji su otišli u etar zbog jednog taksija?