Zabava

Zoran Pejić Peja podelio je fotografiju pored bazena na kojoj pozira bez majice, pokazujući svoju figuru. Iako ima 61 godinu i zakoračio je u sedmu deceniju života, voditelj je u odličnoj formi i održava vitku liniju.

Peja, koji je prepoznatljiv po specifičnom humoru i energiji, očigledno vodi računa o fizičkom izgledu i voli da bude aktivan. Povremeno deli trenutke iz privatnog života kako bi pokazao kako provodi slobodno vreme, a ova najnovija objava ponovo je privukla pažnju pratilaca na društvenim mrežama.

Dok ga publika najčešće gleda u televizijskim emisijama gde dominira njegov vedri duh i neposrednost, ovakve fotografije pokazuju i njegovu opušteniju stranu. Godine ga očigledno ne sprečavaju da održava kondiciju, što nije prošlo nezapaženo kod njegovih fanova.

Koji je recept za ovakvu formu u šezdesetima, Peja? Mi kažemo — bravo, ovako se održava standard!