Zabava

Jasminka Hamza Tajči je u svojoj 50. godini ostvarila najveću životnu želju i postala majka blizanaca. Iako je godinama vodila tešku i neizvesnu borbu za potomstvo, pevačica je doživela ono što naziva čudom, nadu u koje više nije verovala.

Jasminka Hamza Tajči je pevačica koja je dugo želela decu. Nakon što se udala pre nekoliko godina, odmah je želela da postane roditelj, ali joj se to dugo nije dalo. Zajedno sa suprugom Peterom trudila se da sačuva veru, mada su u jednom trenutku bili spremni da prihvate sudbinu i nastave zajednički život samo u svoje dvoje.

Od histerije u Budvi do šok dijagnoze

Put do otkrića trudnoće bio je potpuno neočekivan i pratio ga je niz simptoma koje pevačica nije povezala sa blagoslovenim stanjem. Sve je počelo tokom letovanja u Budvi, u Crnoj Gori. Jasminka je primetila nagle promene raspoloženja i neobjašnjivu nervozu. Jednom prilikom su otišli u restoran sa muzikom uživo, koji je već bio popunjen. Iako im je ljubazni konobar pronašao mesto, pevačica je počela da histeriše, viče i ljuti se, pri čemu joj je smetalo sve oko nje.

Čak i kada je suprug Peter pokušao da je smiri i izađe joj u susret, ona je i njega doživljavala kao smetnju. Jasminka je u tom trenutku mislila da je jednostavno umorna. Slična uznemirenost nastavila se i nakon povratka u Jablanicu, gde je provodila vreme sa braćom i njihovim porodicama. Čak i tada je bila nervozna i jedva je čekala povratak u Ninberg, svesna da više nije ona stara Tajči.

Plakali kao deca od sreće

Ubeđena da su malaksalost i nervoza posledica nekog ozbiljnog zdravstvenog problema, Jasminka je u dogovoru sa suprugom otišla na pretrage. Umesto dijagnoze teške bolesti o kojoj je razmišljala, lekar joj je saopštio da je trudna. Pevačica je priznala da je mislila kako će pasti u nesvest od sreće jer se uopšte nije nadala takvom ishodu.

Odmah je nazvala supruga, koji je došao po nju, i oboje su, prema njenim rečima, plakali kao mala deca od sreće. Taj trenutak je definisao kao dan koji im je promenio živote nabolje, naročito jer se desilo u trenutku kada su se potpuno opustili i prepustili drugim stvarima u životu.

Prirodan put i porodična tradicija

Posebno iznenađenje za javnost predstavlja činjenica da je pevačica zatrudnela potpuno prirodnim putem u 50. godini. Jasminka je jasno istakla da vantelesna oplodnja nikada nije bila opcija za nju, jer je oduvek želela decu isključivo na prirodan način. Zbog toga je, prema njenim rečima, još srećnija što se to konačno ostvarilo.

Kada je saznala da nosi blizance, pevačica je počela da istražuje svoje porodično stablo kako bi razumela genetsku predispoziciju. S obzirom na to da u porodici njenog supruga nije bilo blizanaca, raspitala se kod svoje uže i dalje rodbine. Tek tada je otkrila da je u njenoj porodici bilo blizanaca, pa smatra da je u poodmaklim godinama nastavila tu tradiciju. Jasminka je zaključila da su ova deca dar s neba i poručila svim ženama koje žele decu da ne gube nadu i veru, jer sudbina može obradovati čoveka baš onda kada se najmanje nada.