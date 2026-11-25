Zabava

Novak Đoković je u krugu porodice proslavio krsnu slavu Aranđelovdan. Tokom slavlja, vokalna solistkinja Milena Lazarević Popović pevala je za teniskog asa i njegovu porodicu.

Na snimcima sa proslave vidi se Novak kako peva pesmu "Vidovdan", dok su ga pratili otac Srđan i majka Dijana. Svi su uglas pevali.

Pevačica je poručila da joj je čast što je bila deo proslave porodice Đoković, uz orkestar maestra Vlade Panovića.

Ova pevačica je vokalna solistkinja Radio-televizije Srbije i Radio Beograda. Poznata je po interpretaciji narodne i tradicionalne muzike, kao i po snimcima za trajni arhiv Radio Beograda. U njenom repertoaru se nalaze i zabavne i evergrin pesme.

Godine 2009. je položila audiciju pred žirijem kojim je predsedavala Merima Njegomir i postala članica njenog pevačkog studija u okviru muzičke produkcije RTS-a. Učestvovala je u emisijama poput Žikine Šarenice, 60 najlepših narodnih pesama i Zlatni glasovi Radio Beograda, a jedan od njenih značajnih projekata bio je solistički koncert "Rapsodija balkanske duše".