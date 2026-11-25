Zabava

Jelena Tomašević se nakon koncerta u Novom Sadu zahvalila publici na ljubavi i podršci, istaknući da joj je njihov odnos neizmerno značio. Emotivni trenutci iz Srpskog narodnog pozorišta bili su toliko jaki da je pevačica ostala bez teksta.

Umesto opširnog teksta, Jelena je na Instagramu objavila kratku poruku u kojoj je priznala da joj je teško da opiše samu večer. "Ne znam koje riječi da upotrijebim da opišem šta se desilo na koncertu u Novom Sadu. Hvala vam bezbroj puta na ljubavi i podršci! Neizmjerno mi znači. Volim vas", napisala je.

Sudeći prema njenoj reakciji, novosadski koncert za Jelenu ostaće među večerima koje se dugo pamte.