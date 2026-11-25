Zabava

Na snimanju nove epizode „Zvezda Granda“ na Košutnjaku među prvima su stigli Dragan Kojić Keba i Sanja Vučić. Kolege su započele dolazak zajedničkim pevanjem ispred kamera, što je odmah postavilo dobru atmosferu.

Na pitanje novinara zbog čega u poslednje vreme deluje „opasno“ u žiriju, Sanja je odgovorila da se trudi da bude pravična i objektivna. Naglasila je da među članovima žirija nema zle krvi i da eventualne rasprave u emisiji ne ostavljaju nikakve ozbiljne posledice.

Kada je reč o konkursu za Pesmu za Evroviziju, pevačica je izrazila nadu da će se takmičenje održati jer smatra da je to važna prilika za mlade i neafirmisane umetnike. Otkrila je da bi, s obzirom na to da se takmičenje održava u Bugarskoj, poslala Teu Tairović. Sanja je dodala da bi volela da jednog dana bude organizator i direktor takvog festivala, ali da trenutno priželjkuje duet sa Teom na Evroviziji.

„U duetu naravno, zašto da ne. Mi imamo zajedničku pesmu. Zapravo ostalo mi je još samo to, bila sam sama, bila sam u grupi, sad samo u duetu da odem i da pobedim“, izjavila je Vučić.

Na kraju je Sanja upitana o bivšem fudbaleru Vladimiru Volkovu, koji je nedavno uhapšen i koga javnost povezuje sa njenom bivšom koleginicom iz grupe „Hurricane“ Ivanom Nikolić. Pevačica je kratko odgovorila da ga je upoznala možda jednom, ali da stvarno ne može ništa više da kaže po tom pitanju.