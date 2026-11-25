Zabava

U takmičkoj emisiji „Nikad nije kasno“ za opstanak se bore Slađan Danilović i Miroljub Vučković. Prema prvom preseku onlajn glasanja na Fejsbuk stranici emisije, Slađan Danilović je u velikoj prednosti sa 74,2 posto glasova publike.

Miroljub Vučković trenutno ima 25,8 posto glasova. Iako je razlika ogromna, organizatori su napomenuli da se situacija menja iz časa u čas i da konačan ishod zavisi isključivo od publike.

Glasanje je bilo otvoreno do utorka, 24. novembra, u ponoć.