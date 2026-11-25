Zabava

Ana Sević pojavila se na koncertu Emine Jahović u Sava centru, a društvo joj je pravio suprug. Voditeljka i pevačica tom prilikom je prokomentarisala Emininu odluku da umesto nastupa u Beogradskoj areni koncert održi u Sava centru — potez koji je izazvao brojne komentare.

Niko ne otvara Arenu ako misli da je neće napuniti... nije svaki pevač za Arenu, kao što nije ni svako za Plavu dvoranu, rekla je Ana.

Dodala je da je Emina napunila Plavih dvorana i da joj nastup u Areni ne bi bio nikakav problem, ali da nekim ljudima jednostavno treba bliži odnos s publikom — i da je, po njenom mišljenju, samo o tome reč.

Osvrnula se i na reakcije javnosti na to što je Emina najpre zakazala Arenu, potom otkazala, a koncert organizovala u Sava centru. Uvek mora o nečemu da se polemiše. Ne sme nekih tema da manjka, rekla je Ana, uz opasku da ljudi malo i vole da omalovaže.

Ana je govorila i o svom muzičkom angažmanu. Poslednji put je nastupala 2017. godine, na otvaranju jednog kluba u Beogradu. Kako je rekla, ni par godina pre toga nije radila, a i taj nastup je jedva prihvatila — na poziv prijatelja koji joj je rekao da mora da bude ta koja će klub da otvori.