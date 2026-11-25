Zabava

Zamislite da samo izađete na piće sa prijateljem, a završite sa pesmom koju će pevati ceo region decenijama. Upravo se tako desilo sa Nedeljkom Bilkićem i tekstopiscom Miroslavom Čonkićem na planini Komar iznad Travnika, gde je nastala čuvena „Krčma u planini“.

Bilkić je za Oko magazin pričao o svojim počecima koji su bukvalno bili „od prve zapene“. Karijera mu je krenula već sa tri godine, kada ga je stric Miloš podigao na šank i naredio: „Pevaj Neđo“. Odgovor je bio sevdalinka „Leptirići maleni šarenijeh krila“, a to je bilo još 1944. godine.

Od tog trenutka do albuma „Hvala Bogu“ iz 2024. prošlo je, kako kaže, ni deset decenija, a za to vreme je nastalo preko trista komponovanih pesama. Kako kaže, nikada nije promukao.

Pričao je i o odrastanju u Čipuljiću kod Bugojna i dolasku na Radio Beograd početkom šezdesetih, što nam samo potvrđuje da je ovaj čovek bukvalno živi arhiv naše muzike. Ko može da zamisli život bez ove krčme u planini?