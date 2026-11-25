Zabava

Neda Ukraden je pokrenula novi biznis u Beogradu posvećen lepoti i zdravlju, a u ovom poduhvatu joj pomaže ćerka, doktorka Milica. Bivši prostor igraonice je potpuno transformisan u modernu oazu za negu, gde su ćerka i doktorka Milica idejne kreatorke projekta, dok je Neda preuzela ulogu zaštitnog lica i pružila punu podršku.

Kada je reč o izgledu, Neda smatra da svaka žena danas oseća potrebu da bude poslovna, majka, domaćica i supruga, ali i da ostane zgodna. Po njenom mišljenju, uz trenutne mogućnosti, preparate i aparate, jedino oni koji sebe mrze ne vode računa o sebi, naročito jer su estetski kriterijumi i zahtevi sve veći.

Iako razume potrebu za estetskim operacijama, pevačica otvoreno priznaje da prednost daje tretmanima bez hirurških intervencija. Navija za neinvazivne metode i aparate koji ne izazivaju rane i ne zahtevaju anesteziju, jer smatra da su operacije zatezanja verovatno najefikasnije, ali se zapitava dokle to ide i koliko su zapravo bolne i sa kolikim posledicama dolaze.

Neda je iskreno priznala da je tokom godina potrošila značajne svote novca na razne kreme i serume koji obećavaju zategnutost ili „glow“ efekat, ali kaže da „živi smo, nema velikih posledica“. Takođe ističe da bi mogla biti majka ili baka mnogim devojkama koje će posetiti njen salon.

Kada je u pitanju muški deo estrade, Neda je potvrdila da i muškarci vode računa o svom izgledu. Otkrila je da za određene kolege uvek ima posebne pogodnosti, pa su Čola, Brega, Haris i Miroslav Ilić oni koji će u njenom biznisu uvek imati popust. Neda ističe da su oni generacija koja izdržava sve udare vremena i događaja, te da im, srećom, ništa ne fali.

Šta vi mislite, ko je na našoj estradi najbolje „održao“ izgled bez skalpela?