Čeganjac o Bikoviću: prizeman je, šmeker i zna da peva

Zabava

Stefan Čeganjac, pevač i vođa „Chegi benda”, bio je gost u „Amidži šou”, gde je odgovarao na pitanja pratilaca sa Instagrama. Tom prilikom podelio je niz priča iz privatnog i profesionalnog života, a jedno od pitanja ticalo se saradnje i nastupa sa glumcem Milošem Bikovićem — i utiska koji je ostavio iza zatvorenih vrata.

Muzičar nije krio oduševljenje. Na pitanje kakav je Biković u privatnom društvu imao je samo reči hvale. Ispričao je da su bili na veoma dobroj privatnoj zabavi, na kojoj je glumac bio kum. Prvi utisak, kaže, jeste da je Biković stvarno frajer koji zna da se provodi. „Šmeker je, baš je prizeman. Peva dobro”, rekao je Čeganjac.

Biković je nedavno napravio pometnju na jednom venčanju na kom je bio kum. Tokom proslave izveo je nesvakidašnji performans i pred gostima verodostojno odglumio pijanog matičara koji kasni na ceremoniju. „Aaa, tu ste, gde ste bili dok sam još bio trezan? Ništa nisam doručkovao... Čekao sam vas i sada više nisam trezan”, govorio je, što je izazvalo salve smeha i gromoglasan aplauz svih gostiju.

Pitanja sa Instagrama vodila su Čeganjca i na temu glumačkih talenata u bendu. Kaže da ih ima — njegov brat je, tvrdi, skriveni, potajni glumac. Prisetio se i prve posete jednoj predstavi, kada su on i brat ostali zbunjeni scenom u kojoj su glumci počeli da se skidaju. Rekli su da će mama doći sledeći put, ali mama sledeći put neće doći. Bilo je zanimljivo, priznao je kroz smeh.

Sve u svemu, Biković je očigledno spreman i za kumovsku i za matičarsku ulogu. Ostaje samo pitanje koga biste vi radije pozvali na svoju svadbu — onog koji glumi pijanog matičara ili onog koji drži govor?