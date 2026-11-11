Muđa zaprosio Janu Dačović: veridba u Njujorku

Zabava

Stefan Vuksanović Muđa zaprosio je svoju dugogodišnju partnerku Janu Dačović, a par je taj trenutak odlučio da obeleži u Njujorku. Fotografije sa veridbe objavili su na svojim društvenim mrežama i za kratko vreme skupili preko 100.000 lajkova.

Vest je oduševila njihove brojne pratioce, a Muđa i Jana godinama važe za jedan od najpoznatijih parova domaće influens scene. Njihova ljubavna priča traje godinama: upoznali su se još kao mladi, a veza je postala poznata javnosti 2016. godine. Od tada zajedno prolaze kroz brojne životne i poslovne trenutke, a pratioci su preko njihovih objava imali priliku da zavire i u deo njihove svakodnevice.

Muđa, čije je pravo ime Stefan Vuksanović, jedan je od najpopularnijih domaćih jutjubera. Svoj kanal pokrenuo je 2013. godine, a popularnost je stekao prvenstveno snimajući sadržaj vezan za igrice, duhovite reakcije i zabavne klipove. Posebnu pažnju publike privukli su i njegovi snimci sa ocem Sašom, poznatijim kao Ćale.

Jana Dačović je, sa druge strane, uspešnu karijeru izgradila na Jutjubu i društvenim mrežama, gde je prepoznatljiva po sadržaju posvećenom lepoti, šminkanju, modi i svakodnevnom životu. Godinama važi za jednu od najpopularnijih influenserki na našim prostorima, a i jedna je od prvih jutjuberki u Srbiji.